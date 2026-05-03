伊朗局勢｜伊提新停戰方案　特朗普：行為不當將再空襲

美伊僵局持續，美國總統特朗普2日表示，已聽取有關與伊朗達成協議的「構想」，但仍在等待完整文本，他並警告伊朗若「行為不當」，不排除恢復對伊朗的軍事打擊。

優先處理航運與衝突降溫

《路透社》報道，特朗普（Donald Trump）在佛州登機前對媒體表示：「他們告訴我這項協議的概念，現在會把完整文字交給我。」但他隨後在社交媒體上質疑方案可行性，直言伊朗「尚未為其所作所為付出足夠代價」。當被問及是否可能重啟空襲時，他回應：「如果他們行為不當、做出壞事，我們會看看情況，這是有可能發生的。」