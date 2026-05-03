伊朗局勢｜伊提新停戰方案　特朗普：行為不當將再空襲

美伊僵局持續，美國總統特朗普2日表示，已聽取有關與伊朗達成協議的「構想」，但仍在等待完整文本，他並警告伊朗若「行為不當」，不排除恢復對伊朗的軍事打擊。
優先處理航運與衝突降溫
《路透社》報道，特朗普（Donald Trump）在佛州登機前對媒體表示：「他們告訴我這項協議的概念，現在會把完整文字交給我。」但他隨後在社交媒體上質疑方案可行性，直言伊朗「尚未為其所作所為付出足夠代價」。當被問及是否可能重啟空襲時，他回應：「如果他們行為不當、做出壞事，我們會看看情況，這是有可能發生的。」
另一方面，一名伊朗高層官員透露，德黑蘭已提出新版本方案，主張優先處理航運與衝突降溫問題。根據內容，伊朗願意重新開放關鍵能源通道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），並結束對航運的限制，換取美國解除對伊朗港口的封鎖，至於核問題，則延後至後續談判階段處理。
堅稱核計劃屬和平用途
據伊朗媒體披露，完整提案共14點，內容還包括要求美軍撤離伊朗周邊、解除制裁、釋放遭凍結資產、支付補償，並全面結束包含黎巴嫩在內的區域衝突。
報道表示，儘管雙方目前暫停空襲行動，但戰爭尚未正式落幕。華府強調，除非伊朗承諾不得發展核武，否則不會結束衝突；德黑蘭則堅稱其核計劃屬和平用途，並要求保留鈾濃縮權利。
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