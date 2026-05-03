美防長夫人疑穿平價「中國貨」　被諷有違「美國優先」

白宮記者協會晚宴突發槍擊事件，美國政壇近日焦點卻意外轉向戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）夫人身上的粉色洋裝，該服裝疑似出中國電商平台。

價格落在21至42美元

據內媒《觀察者網》綜合包括《衛報》在內多家外媒報道，當晚出席活動的勞謝特（Jennifer Rauchet），身穿一襲淺粉色禮服亮相，其款式被網友比對後，疑似與中國跨境電商平台上販售的平價服裝高度相似，價格約落在21至42美元（約165至329港元）之間，甚至在亞馬遜也能找到類似款式。

值得注意的是，赫格塞斯長期以來是「美國優先」政策的堅定支持者，並多次在公開場合強調降低對中國供應鏈依賴的重要性。因此，若該禮服確實來自「中國品牌」，便與其政治立場形成強烈對比，也成為輿論發酵的關鍵原因。