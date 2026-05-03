美防長夫人疑穿平價「中國貨」　被諷有違「美國優先」

白宮記者協會晚宴突發槍擊事件，美國政壇近日焦點卻意外轉向戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）夫人身上的粉色洋裝，該服裝疑似出中國電商平台。
價格落在21至42美元
據內媒《觀察者網》綜合包括《衛報》在內多家外媒報道，當晚出席活動的勞謝特（Jennifer Rauchet），身穿一襲淺粉色禮服亮相，其款式被網友比對後，疑似與中國跨境電商平台上販售的平價服裝高度相似，價格約落在21至42美元（約165至329港元）之間，甚至在亞馬遜也能找到類似款式。
值得注意的是，赫格塞斯長期以來是「美國優先」政策的堅定支持者，並多次在公開場合強調降低對中國供應鏈依賴的重要性。因此，若該禮服確實來自「中國品牌」，便與其政治立場形成強烈對比，也成為輿論發酵的關鍵原因。
右翼稱「貼近民眾」
面對外界質疑，右翼陣營則出面緩頰。極右翼活動人士盧默（Laura Loomer）在X發文力挺，稱讚勞謝特選擇平價服裝展現「貼近民眾」的形象，並批評左派一方面倡議平權，另一方面卻嘲諷非奢華消費。她也強調，赫格塞斯家庭更重視將資源用於子女生活，而非高價服飾。
儘管目前無法證實該禮服來源，當事人亦未對外回應，但事件已從單純的穿搭選擇，延伸為政治立場與消費文化的辯論。不少觀察人士指出，在美國政壇高度分裂的背景下，任何象徵性細節都可能被放大解讀，甚至凌駕於更為嚴肅的公共議題之上。
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