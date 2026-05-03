消費者調查：生活開支猛漲 300萬戶英國家庭一天省吃一餐

英國消費者權益組織「Which?」最新調查顯示，受生活支出增加以及對經濟前景信心下跌影響，英國約有300萬戶家庭在過去一個月一天至少省吃一餐，以節省開支。 調查顯示，今年3月至4月上旬，英國消費者信心指數為-62，僅次於2022年的低谷-70。當時受烏克蘭戰爭爆發、國際能源和物價上升影響，英國曾出現一波民生和商業營運成本信心危機。 根據Which?的最新調查，約71%受訪成年人認為，英國經濟前景在未來12個月將惡化，且高達85%的受訪成年人擔心食品價格將持續上漲。

英國許多民眾因擔心通脹持續而選擇縮減開支、改變生活習慣。Which?調查顯示，約67%受訪家庭過去一個月曾改變「至少一個」消費行為或飲食習慣，以節約飲食方面的開支。而 最常見的改變包括購買較便宜的商品，以及更傾向選購標榜「經濟實惠」的超市自家品牌，或搶在促銷期間多買一些減價貨品。 更值得關注的是，大約每10戶英國家庭中，便有一戶已開始每天至少省吃一餐，以減少開銷，這相當於平均有300萬戶英國家庭這樣做。

除了食品，英國民眾也擔憂能源價格持續處於高位。69%受訪成年人已改變駕車習慣以節約開支，因此約33%和13%受訪英國成年人在過去一個月分別減少出遊，以及減少探望親朋好友。 生活成本壓力也反映在其他層面上，包括約7.7%受訪英國家庭在過去一個月曾未能準時繳交水電、氣體和費用、借貸或信用卡帳單。 Which?分析，帳單逾期未繳或逾期繳付的情況有惡化趨勢：去年底，約5.7%英國家庭有這些情況，但今年過去3個月，平均數字已升至7.5%。 2月底中東爆發戰爭，霍爾木茲海峽至今仍未能恢復正常航運，導致能源及原材料價格攀升。Which?指出，在2月之前已乏力的英國消費者信心，過去2個月更是「急劇下跌」。

Which?每月進行上述調查，最近一次調查為4月上旬，抽樣2,077名英國成年民眾，結果於4月30日公布。