泰國廢棄天橋變空中情趣酒店 男女野戰拍片 搞到一地內衣褲安全套

泰國巴吞他尼府(Pathum Thani)一座廢棄行人天橋近日成為拍攝三級片的「性地」，居民投訴有年輕男女把天橋當成「空中情趣酒店」，拍攝在OnlyFans等成人網站販售的色情影片。警方接到投訴後到場了解，在天橋上發現用過的安全套、內衣褲等物品隨地丟棄。
泰媒Thairath、Thaiger、naewna等報道，事發地點是巴吞他尼府三闊區烏隆拉差亞高速公路旁的一座廢棄行人天橋，當地一名村長上月28日前往視察。村長日前接獲民眾通報，指有年輕男女在天橋上拍攝成人影片，再於網上私密群組或成人平台出售。
警方接報後到現場調查，在天橋上發現用過的安全套、潤滑劑包裝、內衣褲、濕紙巾等物品，推測涉事男女近日趁深夜時份偷偷走上天橋，並在有廣告牌遮擋的隱蔽位置進行拍攝。據了解，平日有人到天橋定期巡查，及至近期才發現這些成人物品隨地丟棄。
副村長受訪表示，該座廢棄天橋被稱為「空中情趣酒店」。除了有男女拍攝成人影片，亦有不法分子在這裡焚燒並剝除偷來的電纜，再取出電纜裡銅線轉售圖利。
地方政府高層已聯同警方及泰國高速公路管理局合作調查，並制定相關措施，防範類似事件再發生。特別是改善大型路牌遮蔽視線而形成的視覺死角，以免成為不法行為的溫床。他們也警告涉事的人立即停止此類違法行為，否則將面臨嚴厲懲處。