泰國廢棄天橋變空中情趣酒店 男女野戰拍片 搞到一地內衣褲安全套

泰國巴吞他尼府(Pathum Thani)一座廢棄行人天橋近日成為拍攝三級片的「性地」，居民投訴有年輕男女把天橋當成「空中情趣酒店」，拍攝在OnlyFans等成人網站販售的色情影片。警方接到投訴後到場了解，在天橋上發現用過的安全套、內衣褲等物品隨地丟棄。

泰媒Thairath、Thaiger、naewna等報道，事發地點是巴吞他尼府三闊區烏隆拉差亞高速公路旁的一座廢棄行人天橋，當地一名村長上月28日前往視察。村長日前接獲民眾通報，指有年輕男女在天橋上拍攝成人影片，再於網上私密群組或成人平台出售。