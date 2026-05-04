伊朗提出14點新方案 特朗普：難以想像可接受

美國與伊朗的談判陷膠著，伊朗上周六透過中間人巴基斯坦向美國提交14點新方案，以回應美國的方案；據悉包括美國撤走伊朗周邊軍隊，以及霍爾木茲海峽設立新控管機制。美國總統特朗普回應記者提問稱，美官員向他講述了伊朗新方案的概括內容，並將提交具體細節，而他很快會審視，但說「難以想像它可被接受」。與伊朗革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社稱，美國建議停火兩個月，但伊朗相信有關問題應在30天內解決，而談判焦點應放在結束戰爭，而非延長停火協議。

伊朗傳媒稱，德黑蘭政府14點方案，除了美國撤軍和霍爾木茲海峽控管機制外，還有美國撤除海上封鎖、解除凍結伊朗資產、支付賠償、撤除制裁，以及結束所有戰事包括黎巴嫩。有伊朗高級官員稱，伊朗最新方案提出核問題稍後再討論是重大改變，以促進美伊達成協議；只要以色列和美國保證不再發動攻擊，這場戰爭便可結束，而伊朗將開放霍爾木茲海峽，美國則撤除對伊朗港口的封鎖。日後雙方將就伊朗核計劃舉行會談，以換取美方撤銷對伊朗的制裁。伊方一直要求美國承認其有權擁有濃縮鈾作和平用途，即使伊朗停止核計劃。華府則堅持如不達核協議防範伊朗取得核武，不會結束這場戰爭，那亦是特朗普2月向伊朗發動攻擊的主要目標。伊朗則堅稱其核計劃只是和平用途。

特朗普在社交網表示，難以想像有關提案會被接受，而且伊朗為其所作所為付出的代價並不夠大。至於會否恢復攻擊伊朗，他指若伊朗行為不當、做壞事，美國有可能重新攻擊。伊朗駐巴基斯坦大使穆加達姆周日向伊朗國營通訊社稱，美伊談判能否取得突破，要視乎華府態度會否「改變」。

伊朗立例限制船隻通過霍爾木茲海峽 石油運輸要道霍爾木茲海峽因地理位置受伊朗控制，伊朗傳媒上周六報道，國會將通過一項法例限制船隻進出。條文包括永不容許以色列船隻通過，以及敵對國家將須支付戰爭賠償，以獲得通過該海峽的許可，似乎是指美國。其他船隻也須獲伊朗批准才可穿過海峽。在伊朗首都德黑蘭街頭，近日豎立一幅大型海報，諷刺特朗普因為霍爾木茲海峽而「閉嘴」，他遭形狀似霍爾木茲海峽的藍色布條封口，配上標語「已達臨界點」。另方面，伊朗國家油輪公司一艘超級油輪，載有超過190萬桶、價值逾2.2億美元(約17億港元)原油，成功突破美國的海上封鎖抵達遠東水域。報道指，該油輪3月20日起關閉定位系統，沒有再傳送自動識別系統的訊號。失蹤超過1個月近日才在印尼的海峽現蹤。有指油輪原本標示駛往伊朗，實際上已轉向亞洲東側水域移動，成功將大批原油運抵遠東地區。