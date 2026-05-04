玻利維亞運鈔機墜毀22人罹難 報告出爐兩機師被捕

2月27日，玻利維亞一架軍用運鈔機降落機場時衝出跑道，造成22人罹難、33人受傷，當中包括4名未成年人，事發兩個月後，玻利維亞空軍調查委員會發布初步調查報告，當中提到，若機組人員能及時取得拉巴斯氣象站的特殊天候數據，便能採取改變航道或延後降落等應變作為。委員會指出，資訊傳遞疏失導致機師對埃爾阿爾托機場當時的劇烈氣象變化毫不知情。

玻利維亞一架軍用運鈔機於2月底，在埃爾阿爾托機場（Aeropuerto Internacional El Alto）降落時衝出跑道，造成22人罹難，墜機後大量鈔票散落現場，引起一百人瘋搶，玻利維亞空軍調查委員會發布初步調查報告，明確指出此次空難「本該可以避免」，並已有兩名機師於上周被捕。

調查細節顯示，飛機自維魯維魯機場起飛時天候良好，但抵達埃爾阿爾托機場上空時，當地已出現雷暴夾帶冰雹及強降雨的惡劣天氣，不過負責提供跑道狀況資訊的航管實習生，未能向機組人員傳達跑道積水等重要情報，使得飛機在不利的環境條件下進場。

技術鑑定指出，飛機降落時僅有位於機頭的前起落架觸地，後方兩組主起落架仍懸浮空中。機師雖依程序啟動引擎反推力裝置並踩下煞車，但因後輪未與地面接觸，制動系統完全失效，飛機在積水跑道上失去控制並衝入附近街道，撞上地面的人。

控方表示，正副機師均依過失殺人罪正式遭逮捕，目前羈押候審，等候法官裁定後續措施。兩人皆聲稱降落前收到的氣象資料有誤，不過此說法仍待當局比對相關紀錄加以釐清。軍方正針對相關塔台與氣象人員展開進一步責任追究，以釐清行政疏失是否涉及刑事責任。