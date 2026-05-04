聯合航空客機降落新澤西機場撞公路燈柱　拖車司機遭碎片割傷(有片)

美國聯合航空一架客機降落新澤西州紐瓦克機場(Newark Liberty International Airport)時，撞上附近公路一枝燈柱，機上逾230名乘客和機組人員沒人受傷，但公路一輛拖車的司機被掉落的碎片割傷手臂，送院治理。

綜合報道，事發當地周日(3日)下午約2時，涉事編號UA 169的波音767-400型客機當時從意大利威尼斯飛抵美國，準備降落紐瓦克機場29號跑道時出事，飛機最終安全著陸，正常滑行至登機口，只是受了輕微損毀。初步調查顯示，飛機起落架上的一個輪胎和飛機底部「撞上一支電線桿和一輛拖車。隨後，電線桿又撞上了一輛吉普車」。新澤西州警方表示，拖車司機受輕傷，已被送往當地醫院。