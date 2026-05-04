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國際
出版：2026-May-04 10:38
更新：2026-May-04 10:38

聯合航空客機降落新澤西機場撞公路燈柱　拖車司機遭碎片割傷(有片)

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聯合航空客機降落新澤西機場撞公路燈柱，拖車司機遭碎片割傷。(X)

聯合航空客機降落新澤西機場撞公路燈柱，拖車司機遭碎片割傷。(X)

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美國聯合航空一架客機降落新澤西州紐瓦克機場(Newark Liberty International Airport)時，撞上附近公路一枝燈柱，機上逾230名乘客和機組人員沒人受傷，但公路一輛拖車的司機被掉落的碎片割傷手臂，送院治理。

綜合報道，事發當地周日(3)下午約2時，涉事編號UA 169的波音767-400型客機當時從意大利威尼斯飛抵美國，準備降落紐瓦克機場29號跑道時出事，飛機最終安全著陸，正常滑行至登機口，只是受了輕微損毀。初步調查顯示，飛機起落架上的一個輪胎和飛機底部「撞上一支電線桿和一輛拖車。隨後，電線桿又撞上了一輛吉普車」。新澤西州警方表示，拖車司機受輕傷，已被送往當地醫院。

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聯合航空：涉事機組人員暫時停飛

聯合航空指，維修團隊正評估飛機受損情況，並調查事發原因，涉事機組人員暫時停飛。機場檢查跑道狀況後，航班升降已回復正常。受傷的拖車司機當時正前往紐瓦克機場的倉庫，運送麵包產品，事後將車停在公路一側。美國國家運輸安全委員會、聯邦航空管理局和新澤西州收費公路管理局官員已到場搜證。

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