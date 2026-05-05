美國多個動物園接連收炸彈和槍手威脅　疏散遊客後證為虛報

此外，哥倫布動物園與水族館也在前一天接獲類似威脅並撤離。園方表示，由於近期全美國多地發生類似事件，員工早已演練過，得以迅速應對突發狀況。

據《美聯社》報道指出，俄亥俄州的阿克倫動物園（Akron Zoo）與克里夫蘭都會公園動物園（Cleveland Metroparks Zoo）先後因收到威脅而疏散遊客，警方進場全面搜索後確認安全，但園方仍決定當日關閉。

報假案問題日益嚴重 將加強追查來源

美國聯邦調查局（FBI）指出，「報假案」已成為日益嚴重的全國性問題。此類行為通常透過虛報重大緊急事件，誘使警方出動大規模武力應對，不僅浪費公共資源，每次事件成本可能高達數千美元，還可能危及執法人員與市民安全。

專家警告，儘管多數事件最終證實為虛假威脅，但仍可能造成恐慌、混亂甚至人員受傷。過去也曾發生因「報假案」導致嚴重後果的案例。

報假案問題持續升溫，也對公共安全系統帶來嚴峻挑戰。警方表示，未來將加強追查來源並嚴懲相關行為。