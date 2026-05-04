酒店職員爆自助餐炒蛋製作過程　千萬網民睇到反胃(有片)

酒店的自助早餐，款式多樣，當中一般都少不了炒蛋，而且通常都頗受歡迎。然而，外國一名自稱酒店員工的女子分享準備炒蛋的過程，癲覆一般網民認知，影片吸引逾1,200萬人次觀看，看完直呼以後不敢吃了。

綜合報道，早前一名自稱是酒店員工的女子Elizabeth Emmert於上月24日在社交平台TikTok發布影片，事先警告觀眾，看完可能會「再也不想吃酒店自助餐炒蛋」。影片顯示，Elizabeth拿出一包密封的黃色液體塑膠袋放進微波爐加熱，數分鐘後剪開袋子，將凝固的蛋塊倒出，再用壓碎器搗成碎塊，全程未使用新鮮雞蛋與任何調味。