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國際
出版：2026-May-04 12:28
更新：2026-May-04 12:28

酒店職員爆自助餐炒蛋製作過程　千萬網民睇到反胃(有片)

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酒店職員爆自助餐炒蛋製作過程，千萬網民睇到反胃。(X)

酒店職員爆自助餐炒蛋製作過程，千萬網民睇到反胃。(X)

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酒店的自助早餐，款式多樣，當中一般都少不了炒蛋，而且通常都頗受歡迎。然而，外國一名自稱酒店員工的女子分享準備炒蛋的過程，癲覆一般網民認知，影片吸引逾1,200萬人次觀看，看完直呼以後不敢吃了。

綜合報道，早前一名自稱是酒店員工的女子Elizabeth Emmert於上月24日在社交平台TikTok發布影片，事先警告觀眾，看完可能會「再也不想吃酒店自助餐炒蛋」。影片顯示，Elizabeth拿出一包密封的黃色液體塑膠袋放進微波爐加熱，數分鐘後剪開袋子，將凝固的蛋塊倒出，再用壓碎器搗成碎塊，全程未使用新鮮雞蛋與任何調味。

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數分鐘後剪開袋子，將凝固的蛋塊倒出。(X) 再用壓碎器搗成碎塊，全程未使用新鮮雞蛋與任何調味。(X) 再用壓碎器搗成碎塊，全程未使用新鮮雞蛋與任何調味。(X)

網民：完全破壞了我的食慾

詎料這個超簡單炒蛋製作過程曝光後，吸引逾1,200萬人次觀看，大批網民直言感到反胃，不少人更質疑「那到底是甚麼鬼東西？」、「幸好的討厭蛋」、「我以前吃的炒蛋不是蛋？」、「完全破壞了我的食慾」、「只限美國，對嗎？」，不過亦有不少在其他酒店工作的網民自豪地回應：「我在俄亥俄州某酒店工作，是新鮮的」、「這是甚麼鬼東西？我正是在酒店負責早餐的廚師，我們每天會打100250隻真蛋做炒蛋」、「我以前在酒店餐廳工作，週末時我們得打開差不多一整箱蛋」。

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