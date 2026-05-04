酒店職員爆自助餐炒蛋製作過程　千萬網民睇到反胃(有片)

酒店的自助早餐，款式多樣，當中一般都少不了炒蛋，而且通常都頗受歡迎。然而，外國一名自稱酒店員工的女子分享準備炒蛋的過程，癲覆一般網民認知，影片吸引逾1,200萬人次觀看，看完直呼以後不敢吃了。
綜合報道，早前一名自稱是酒店員工的女子Elizabeth Emmert於上月24日在社交平台TikTok發布影片，事先警告觀眾，看完可能會「再也不想吃酒店自助餐炒蛋」。影片顯示，Elizabeth拿出一包密封的黃色液體塑膠袋放進微波爐加熱，數分鐘後剪開袋子，將凝固的蛋塊倒出，再用壓碎器搗成碎塊，全程未使用新鮮雞蛋與任何調味。
網民：完全破壞了我的食慾
詎料這個超簡單炒蛋製作過程曝光後，吸引逾1,200萬人次觀看，大批網民直言感到反胃，不少人更質疑「那到底是甚麼鬼東西？」、「幸好的討厭蛋」、「我以前吃的炒蛋不是蛋？」、「完全破壞了我的食慾」、「只限美國，對嗎？」，不過亦有不少在其他酒店工作的網民自豪地回應：「我在俄亥俄州某酒店工作，是新鮮的」、「這是甚麼鬼東西？我正是在酒店負責早餐的廚師，我們每天會打100至250隻真蛋做炒蛋」、「我以前在酒店餐廳工作，週末時我們得打開差不多一整箱蛋」。
HOTELS HEATING BAGGED EGGS IN MICROWAVES SPARK MICROPLASTICS CONCERNS.— D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) April 27, 2026
Some hotels prepare scrambled eggs by heating prepackaged liquid eggs in large plastic bags, microwaving them, then cutting the bags open and breaking the solid block into pieces for serving. Health concerns… pic.twitter.com/tZFTmV4ZGK