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國際
出版：2026-May-04 13:46
更新：2026-May-04 13:46

伊朗局勢｜各地油輪轉往墨西哥灣「搶油」 美4月原油出口飆至每日520萬桶創新高

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美國德州科珀斯克里斯蒂港

美國德州科珀斯克里斯蒂港。(資料圖片)

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伊朗戰爭期間，來自全球各地的油輪紛紛湧入美國墨西哥灣沿岸裝載原油，美國德州科珀斯克里斯蒂港(Port of Corpus Christi)因而創下歷來最繁忙的紀錄，在戰爭中得益。

美國財經媒體CNBC報道，開戰前，科珀斯克里斯蒂是全球第3大石油出口港口，僅次於沙特阿拉伯的拉斯塔努拉(Ras Tanura)和伊拉克的巴斯拉(Basra)。由於伊朗封鎖霍爾木茲海峽，波斯灣這兩大港口基本上「與世隔絕」，美國原油出口量升至新高，讓科珀斯克里斯蒂港的重要性與日俱增。根據航運追蹤機構Kpler數據，4月美國石油出口量飆升至每天520萬桶，比戰前2月的每天390萬桶增加逾30%。

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科珀斯克里斯蒂港行政總裁布里頓(Kent Britton)指出，今年3月是科珀斯克里斯蒂港歷來最繁忙的一個月，第一季成了該港口最繁忙的一季。自伊朗戰爭爆發以來，石油出口量增至每天約250萬桶，高於去年的每天220萬桶。此外，科珀斯克里斯蒂港3月的船舶流量增至超過240艘，平時每月流量約200艘。布里頓形容：「進出港口的油輪絡繹不絕。」

根據Kpler數據，科珀斯克里斯蒂港佔4月美國原油出口量約一半，侯斯頓則佔其餘大部分。現在情況是，每天約有50至60艘稱為超大型油輪(Very Large Crude Carriers, VLCCs)的巨型運油輪正駛往美國港口，數量是去年同期的兩倍。超大型油輪通常可載運多達200萬桶原油。

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Kpler大宗商品研究主管史密斯(Matt Smith)表示，這些油輪大多來自亞洲國家，戰前主要從中東進口石油。現在，由於經霍爾木茲海峽駛入波斯灣的貿易航道已關閉，這些亞洲國家被迫轉向美國墨西哥灣沿岸進口石油。他說：「亞洲市場正盡可能採購能取得的原油，因此它們大量購買(美國生產的)輕質低硫原油。」

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科珀斯克里斯蒂港出口到中東的精煉產品大增，布里頓表示，今年首季出口到中東的精煉產品量，已超過去年全年的總量。

然而，油輪改道駛往美國墨西哥灣，可能屬戰時危機應對措施，而不是亞洲買家永久轉買美國貨的結構性改變。史密斯說，美國生產的輕質低硫原油，不是中東高硫原油的理想替代品，因為許多煉油廠的設計是為了優化處理重質原料。

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他也指出，受到碼頭容量限制，美國石油出口量大概僅能略高於每天500萬桶。布里頓亦指，受到管線運輸限制，科珀斯克里斯蒂港的出口量最多約為每天260萬桶，若擴建管線，可能可再增50萬桶。

美國、拉丁美洲及西非國家可協助向有需要的亞洲買家供應原油。但史密斯指出，中東作為石油產油地區的規模實在太大，很難被取代。戰前全球約20%石油供應量經由霍爾木茲海峽出口。他指：「這是無法彌補的缺口，解決辦法是必須確保中東的穩定供應。」

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