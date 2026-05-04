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國際
出版：2026-May-04 15:45
更新：2026-May-04 15:45

德國多次擱淺座頭鯨被放棄等死　獲2富豪出手拯救終重返大海(有片)

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德國多次擱淺座頭鯨被放棄等死，獲2富豪出手拯救終重返大海。(X)

德國多次擱淺座頭鯨被放棄等死，獲2富豪出手拯救終重返大海。(X)

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3月在德國沿岸擱淺、經搶救後再擱淺的座頭鯨，經歷數週生死掙扎後，最終在2名富商出手後，經由注水駁船成功運送到丹麥，在北海(North Sea)放生順利返回大海。

綜合報道，這條被媒體暱稱為「Timmy」的座頭鯨，於323日首次被發現擱淺在Luebeck附近的一處沙洲，牠曾一度自行脫困，並經救援組織協助，但接連再度擱淺。Timmy身體漸見虛弱，令德國官員4月初時認為救援無望，決定放棄拯救，惟引發群眾強烈抗議，當局最後批准了富商Walter GunzKarin Walter-Mommert提出的私人資助救援計畫。Timmy救援團隊最初嘗試使用充氣墊與浮筒協助鯨魚移動，但並未成功，隨後改採駁船載運的方案，終於在2日後讓Timmy重返大海。

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富商(左)Walter Gunz和(右)Karin Walter-Mommert提出的私人資助救援Timmy。(X) 改採駁船載運的方案，終於在2日後讓Timmy重返大海。(X) 改採駁船載運的方案，終於在2日後讓Timmy重返大海。(X) 這頭座頭鯨當地時間周六(2日)上午8時45分順利游離開駁船。(X) 救助人：牠能自行自由地游動，朝著正確的方向前進。(X)

救助人：牠能自行自由地游動 朝著正確的方向前進

報道提到，Timmy重返大海前，身上已經安裝了全球衛星定位系統(GPS)發射器，以便追蹤牠未來的行蹤。救助人及救援組織成員Karin Walter-Mommert表示，這頭座頭鯨當地時間周六(2)上午845分順利游離開從波羅的海沿岸威士瑪灣(Wismar Bay)運送牠的駁船。目前牠能自行自由地游動，至少看來，是朝著正確的方向前進。

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