德國多次擱淺座頭鯨被放棄等死　獲2富豪出手拯救終重返大海(有片)

3月在德國沿岸擱淺、經搶救後再擱淺的座頭鯨，經歷數週生死掙扎後，最終在2名富商出手後，經由注水駁船成功運送到丹麥，在北海(North Sea)放生順利返回大海。
綜合報道，這條被媒體暱稱為「Timmy」的座頭鯨，於3月23日首次被發現擱淺在Luebeck附近的一處沙洲，牠曾一度自行脫困，並經救援組織協助，但接連再度擱淺。Timmy身體漸見虛弱，令德國官員4月初時認為救援無望，決定放棄拯救，惟引發群眾強烈抗議，當局最後批准了富商Walter Gunz和Karin Walter-Mommert提出的私人資助救援計畫。Timmy救援團隊最初嘗試使用充氣墊與浮筒協助鯨魚移動，但並未成功，隨後改採駁船載運的方案，終於在2日後讓Timmy重返大海。
救助人：牠能自行自由地游動 朝著正確的方向前進
報道提到，Timmy重返大海前，身上已經安裝了全球衛星定位系統(GPS)發射器，以便追蹤牠未來的行蹤。救助人及救援組織成員Karin Walter-Mommert表示，這頭座頭鯨當地時間周六(2日)上午8時45分順利游離開從波羅的海沿岸威士瑪灣(Wismar Bay)運送牠的駁船。目前牠能自行自由地游動，至少看來，是朝著正確的方向前進。
Relief and joy were palpable as rescue workers tugged and guided a humpback whale stranded off Germany's Baltic coast into a floating tank within a barge that will later be pulled out to the North Sea https://t.co/LxEbdvolyH pic.twitter.com/HB2oQhi0Y5— Reuters (@Reuters) April 28, 2026
‘Timmy’ the humpback whale was released in the North Sea after weeks stranded in shallow waters near Germany. Read more: https://t.co/HcFrRsm0ly pic.twitter.com/xwIrO7TUzw— The Associated Press (@AP) May 3, 2026