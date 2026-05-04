德國多次擱淺座頭鯨被放棄等死　獲2富豪出手拯救終重返大海(有片)

3月在德國沿岸擱淺、經搶救後再擱淺的座頭鯨，經歷數週生死掙扎後，最終在2名富商出手後，經由注水駁船成功運送到丹麥，在北海(North Sea)放生順利返回大海。

綜合報道，這條被媒體暱稱為「Timmy」的座頭鯨，於3月23日首次被發現擱淺在Luebeck附近的一處沙洲，牠曾一度自行脫困，並經救援組織協助，但接連再度擱淺。Timmy身體漸見虛弱，令德國官員4月初時認為救援無望，決定放棄拯救，惟引發群眾強烈抗議，當局最後批准了富商Walter Gunz和Karin Walter-Mommert提出的私人資助救援計畫。Timmy救援團隊最初嘗試使用充氣墊與浮筒協助鯨魚移動，但並未成功，隨後改採駁船載運的方案，終於在2日後讓Timmy重返大海。