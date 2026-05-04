美國51區一日內17次地震　特朗普同步預告公開UFO機密引關注

位於美國內華達州的神秘軍事基地51區，近日在短短24小時內發生多達17宗地震，引發外界高度關注；同時，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布即將公開新一批UFO機密文件，使UFO話題再度升溫。

地震規模為2.5至4.4間

根據地震監測資料，這波地震規模介於2.5至4.4之間，且震源深度較淺，被專家認為屬於「異常集中」的地震活動。

部分地球物理學者指出，此類淺層地震出現在該區並不常見，因此「值得關注」，但目前尚無證據顯示與人為活動有直接關聯。

然而，由於51區長期被視為高度機密設施，並與外星人與UFO傳聞密切相關，一連串地震仍迅速在網路上引發各種猜測，包括地下試驗甚至與外星活動有關的說法。