埃及機場發現3隻被麻醉年幼猩猩　疑偷運動物往印度

埃及當局周日（3日）在開羅機場多個運往印度行李中，發現了3隻被麻醉的年幼黑猩猩以及大量爬蟲類動物，懷疑有人涉及偷運動物。3隻猩猩目前被安置到阿歷山大港的動物園。
埃及的農業部門在周日公布消息，並拘捕了1名埃及籍的乘客。他被懷疑偷運動物出境。據埃及的獸醫部門指，3隻年幼的猩猩被麻醉及藏在3個木箱，並危害到牠們的生命。同時職員又在同一批的10個行李袋中，發現一批稀有的爬蟲類動物。埃及農業部門表示，有關的3隻猩猩已送到阿歷山大港的動物園看管，並在當地接受獸醫的照顧。
埃及是簽署《瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）》的國家，因此埃及是以CITES加強執法。根據國際自然保護組織指，非法野生動物販運是一個價值數十億美元的黑市市場是世界上最賺錢的非法貿易之一。埃及近年加強執法，特別是開羅機場是連接非洲、中東和亞洲的重要交通樞紐。黑猩猩被列為瀕危物種，牠們被捕獲及運送期間，特別是在麻醉的情況下，會導致高死亡率。
بعد إحباط محاولة تهريبهم.. حديقة حيوان #الإسكندرية تستقبل صغار شمبانزي ضُبطوا في حالة تخدير كامل بصحبة راكب بمطار #القاهرة pic.twitter.com/4Rsu5S2A0e— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 3, 2026