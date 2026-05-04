埃及機場發現3隻被麻醉年幼猩猩　疑偷運動物往印度

埃及當局周日（3日）在開羅機場多個運往印度行李中，發現了3隻被麻醉的年幼黑猩猩以及大量爬蟲類動物，懷疑有人涉及偷運動物。3隻猩猩目前被安置到阿歷山大港的動物園。

埃及的農業部門在周日公布消息，並拘捕了1名埃及籍的乘客。他被懷疑偷運動物出境。據埃及的獸醫部門指，3隻年幼的猩猩被麻醉及藏在3個木箱，並危害到牠們的生命。同時職員又在同一批的10個行李袋中，發現一批稀有的爬蟲類動物。埃及農業部門表示，有關的3隻猩猩已送到阿歷山大港的動物園看管，並在當地接受獸醫的照顧。