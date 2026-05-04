日本多處強風新潟公路汽車被爆玻璃　男子淡路島踩單車被吹跌昏迷

日本的黃金周仍在繼續，不過全日本多處受到低氣壓的影響而出現強風。當中在新潟的一條公路，有汽車被強風吹起的沙擊破多輛車的玻璃。在兵庫縣的淡路島，更希中年男子在騎單車期間吹倒，昏迷送院。成田機場有至少3班機因為未能着陸而轉飛其他機場。

因為低氣壓的邊緣影響，日本不少地方受到強風及暴雨吹襲。在山梨縣就有人拍攝到「笠雲」的出現，笠雲都是因為高空強風咎空氣濕度較高時，沿著下風方向形成，外表看來像UFO等。在笠雲出現就代表會出現強風的惡劣天氣。據日本媒體報道，在千葉市今日曾出現每秒28.5米的最大風速，附近的成田機場因為強風影響，有至少3班航機未能着陸而要轉飛其他機場。連接千葉以及神奈川的東京灣跨海公路，因應強風而要關閉，令到取道千葉前往東京的高速公路出現塞車。鐵路服務方面，神奈川的小田急鐵路的小田原線，因為有金屬頂掉落路軌而一度影響股務，約135班列車共3.53萬乘客受影響。