瑞航好色男趁女乘客熟睡摸私處 還遞卡片自我介紹 讚「你睡著時很美」

瑞士國際航空(Swiss International Air Lines)一名29歲女乘客在頭等艙熟睡時，鄰座一名法國男乘客好色心起，趁對方沒意識便伸出狼爪撫摸其私處，事後還向受害人遞卡片自我介紹，寫著「你睡著時很美」，行徑離譜。

美國《紐約郵報》等報道，事發於4月28日瑞士國際航空從瑞士蘇黎世飛往美國邁阿密、編號LX64航班上，搭頭等艙的48歲法籍男子馬特勒(Guillaume Sebastien Roger Mattler)涉嫌猥褻鄰座女乘客。聯邦法院起訴書指，事發時馬特勒趁著29歲女乘客熟睡時觸摸她，試圖將手伸入衣物裡及兩腿之間。2名男乘客剛巧目擊其惡行，其中一人即用手機拍片存證，並通知空服員處理。空服員到場時，看到馬特勒的手放在女乘客的私處隔著牛仔褲搓揉，空服員喝止並立即要求他離開頭等艙，移往經濟艙。