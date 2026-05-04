瑞航好色男趁女乘客熟睡摸私處 還遞卡片自我介紹 讚「你睡著時很美」

瑞士國際航空(Swiss International Air Lines)一名29歲女乘客在頭等艙熟睡時，鄰座一名法國男乘客好色心起，趁對方沒意識便伸出狼爪撫摸其私處，事後還向受害人遞卡片自我介紹，寫著「你睡著時很美」，行徑離譜。
美國《紐約郵報》等報道，事發於4月28日瑞士國際航空從瑞士蘇黎世飛往美國邁阿密、編號LX64航班上，搭頭等艙的48歲法籍男子馬特勒(Guillaume Sebastien Roger Mattler)涉嫌猥褻鄰座女乘客。聯邦法院起訴書指，事發時馬特勒趁著29歲女乘客熟睡時觸摸她，試圖將手伸入衣物裡及兩腿之間。2名男乘客剛巧目擊其惡行，其中一人即用手機拍片存證，並通知空服員處理。空服員到場時，看到馬特勒的手放在女乘客的私處隔著牛仔褲搓揉，空服員喝止並立即要求他離開頭等艙，移往經濟艙。
空服員喚醒熟睡中的女乘客，告訴她剛才遭男乘客猥褻，女乘客表示不認識對方。空服員形容，女乘客當時反應是「震驚、驚惶失措、全身顫抖，失聲痛哭」。更離譜的是，馬特勒其後返回頭等艙座位取行李，竟試圖向受害人遞卡片，上面寫著：「你睡著時看起來很美」，還附上航班資料和經濟艙座位編號。
機組人員就事件報警，馬特勒下機後即被捕，送往邁阿密聯邦拘留中心扣查。馬特勒接受美國聯邦調查局(FBI)調查，聲稱「甚麼事都沒發生」，直至調查員給他看其他乘客用手機拍下的畫面，他才改口承認曾觸摸鄰座女乘客，卻又堅稱「沒甚麼大不了」。報道指，馬特勒被捕初時還拒絕法國領事館幫助。
馬特勒辯稱，起初是想跟女乘客交換聯絡方式，「僅僅」摸了對方的腰部和臀部上方，「隔著(座椅)扶手能摸到哪裡就摸哪裡」。馬特勒又供稱曾用手機拍攝女乘客，但在警方扣查手機前已刪除畫面。
經調查後，馬特勒被起訴《虐待性性接觸罪》，29日在邁阿密聯邦法院出庭，檢察官以具潛逃風險且危害社區安全為由，要求法官將他羈押候審。案件定於5月4日再審理。