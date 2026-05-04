哥倫比亞大轆車表演意外　直衝人群釀至少3死

哥倫比亞的一場表演出現意外，汽車撞入人群導致最少3人死亡。(路透社)

哥倫比亞南部星期日（3日）的一場表演發生意外，一輛改裝的大轆車煞車失靈之下，直接撞入人群，造成包括1名10歲女童在內的3人死亡，以及至少38人受傷的意外。

事發在哥倫比亞南部城市波帕揚，當地在星期日的一場表演期間，一輛大轆車在輾壓雜物後，轉彎時未能煞停，直接就撞向旁邊的人群，直至撞上一支電線桿才停下。從影片顯示，車輛轉彎後未有減速，並且直撞向旁邊的人群。從網上的影片見到事發後大量傷者倒地。據當地媒體指，事件中包括1名10歲女童在內有3人死亡及最少38傷。