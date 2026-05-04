哥倫比亞大轆車表演意外　直衝人群釀至少3死

哥倫比亞南部星期日（3日）的一場表演發生意外，一輛改裝的大轆車煞車失靈之下，直接撞入人群，造成包括1名10歲女童在內的3人死亡，以及至少38人受傷的意外。
事發在哥倫比亞南部城市波帕揚，當地在星期日的一場表演期間，一輛大轆車在輾壓雜物後，轉彎時未能煞停，直接就撞向旁邊的人群，直至撞上一支電線桿才停下。從影片顯示，車輛轉彎後未有減速，並且直撞向旁邊的人群。從網上的影片見到事發後大量傷者倒地。據當地媒體指，事件中包括1名10歲女童在內有3人死亡及最少38傷。
波帕揚的警方向當地媒體透露，涉事的車輛出現機件的故障而導致意外。他們指汽車在加速之後，煞車系統失靈，司機的情況穩定。當地市長表示會徹查事件。
Tragedia en Popayán.— ALBERTO ORDOÑEZ MUÑO (@Betonoticiaspop) May 4, 2026
A 3 personas muertas y 35 heridos subió el saldo del accidente de un evento de exhibicion de carros gigantes en un sitio no adecuado en esta ciudad. Se pide investigar si los permisos para el evento se ajustaron al mismo. pic.twitter.com/dpsI35SVOk