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國際
出版：2026-May-04 18:04
更新：2026-May-04 18:04

哥倫比亞大轆車表演意外　直衝人群釀至少3死

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哥倫比亞的一場表演出現意外，汽車撞入人群導致最少3人死亡。(路透社)

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哥倫比亞南部星期日（3日）的一場表演發生意外，一輛改裝的大轆車煞車失靈之下，直接撞入人群，造成包括1名10歲女童在內的3人死亡，以及至少38人受傷的意外。

事發在哥倫比亞南部城市波帕揚，當地在星期日的一場表演期間，一輛大轆車在輾壓雜物後，轉彎時未能煞停，直接就撞向旁邊的人群，直至撞上一支電線桿才停下。從影片顯示，車輛轉彎後未有減速，並且直撞向旁邊的人群。從網上的影片見到事發後大量傷者倒地。據當地媒體指，事件中包括1名10歲女童在內有3人死亡及最少38傷。

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波帕揚的警方向當地媒體透露，涉事的車輛出現機件的故障而導致意外。他們指汽車在加速之後，煞車系統失靈，司機的情況穩定。當地市長表示會徹查事件。

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