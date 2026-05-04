三星12萬億韓圜巨額遺產稅 李在鎔等人耗時5年終「繳清」

三星集團會長李健熙於2020年10月離世留下龐大遺產，報道指三星家族終於「繳清」12萬億韓圜(約640億港元)巨額遺產稅。有關遺產稅金額創下南韓歷來最高紀錄。三星家族如何繳交這筆巨額遺產稅一直受投資者關注，報道指現任三星電子會長李在鎔與母親洪羅喜和兩名妹妹李富真及李敘顯，於2021年4月申報遺產稅並選擇了5年分6次繳清12萬億韓圜稅款。

三星遺產稅｜相等於南韓遺產稅總收入的1.5倍

李在鎔祖父李秉喆1938年創立三星集團前身三星商會，並奠定三星在電子、造船和金融等領域的發展基礎。李健熙離世時遺下26萬億韓圜(約1,400億港元)財產，包括股票、物業和藝術收藏品。當時其家族稱，繳交稅款是國民責任。三星周日證實最後一筆稅款已繳交，並指稅款總額相等於南韓2024年遺產稅總收入的1.5倍。南韓的遺產稅率為50%，屬全球最高之一。報道指，李健熙部分遺產包括畢加索和達利的藝術收藏品，已捐贈給國立中央博物館和國立現代美術館等機構。