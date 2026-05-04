愛妻失憶忘記家人 深情丈夫辦家庭婚禮 8年後再娶她一次(有片)

馬來西亞一名女子8年前遇意外後失憶，完全記不起丈夫和兒子。被愛妻視作陌路人，丈夫深受打擊，仍不離不棄、守護至今，他近日在兒子協助下再辦婚禮，家人祝福中「再娶太太一次」，場面溫馨感人。 當地媒體AsiaOne報道，妻子8年前遇上嚴重意外，陷入昏迷，醒來後失去大部分記憶，完全忘記丈夫以及當時2個年幼兒子。除此之外，她也喪失大部分自理能力，生活上要靠丈夫照顧，例如至今仍失禁，需穿著成人尿片。妻子說，不記得對方是丈夫，只知道他照顧得很好。

面對突如其來的打擊，丈夫勇敢面對，因為「這是我的責任，不管遇到甚麼困難，我們都要面對，而不是逃避」。 8年後，為了給妻子新的終生承諾，丈夫在2個兒子和攝影師協助下，精心籌辦一場驚喜的家庭婚禮。從本月1日上傳TikTok的影片可見，婚禮在家裡舉行，夫妻穿著大馬傳統的結婚禮服走進家門，2個兒子迎接，並向父母撒花瓣祝福。

夫妻在家人見證下交換戒指，丈夫將當年的婚戒再次套進妻子的無名指，「我不想給她第二隻，只想給她我的真心」。對於丈夫深情守護，妻子忍不住落淚，表達感謝，「我選他做丈夫，果然沒有嫁錯人」。禮成後，一家人在花瓣散落下自拍，開心又溫馨。 影片令不少網友「眼濕濕」，在TikTok發布至今累計逾53萬按讚、逾12.6萬次分享、7,700則留言。網友紛紛留言表達祝福，不少人說感動落淚。有人說「謝謝你成為這位妻子的好丈夫」；另有網民指，「這就是『他愛上的永遠是同一個人，只是不同版本』的最佳詮釋。」