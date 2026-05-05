特朗普宣布「自由計劃」 引領商船離開霍爾木茲海峽

美國尋求新方法重開被伊朗控制的霍爾木茲海峽，總統特朗普周日於社交網宣布「自由計劃」，引領困於該海峽的各地商船離開。美國中央司令部其後稱，支持有關計劃，行動將包括導彈驅逐艦、逾100架海陸軍機和1.5萬名美軍，但無說明如何助商船穿過海峽。美國為首的聯合海事情報中心(Joint Maritime Information Center)建議船隻在該海峽的阿曼水域穿過，稱已建立一個加強安全的區域。暫時未知各船公司和其保險公司會否冒險，伊朗過往曾在該海峽攻擊船隻並揚言會繼續。

自美國和以色列2月28日攻擊伊朗以來，估計有2,000艘船和2萬名船員困於霍爾木茲海峽，有指船上食物和其他物資供應愈來愈少。特朗普在帖文指，「自由計劃」於中東時間周一早上起會啟動，聲稱收到不牽涉今次戰事的全球各國求助，問美國是否可協助他們的船隻脫困。他指這些國家只是中立和無辜的旁觀者，並已知會這些國家，美方將引導他們的船隻安全離開受限制的水道，讓他們能自由地如常運作。特朗普表示，有關行動只是解救那些無犯錯的船員、公司和國家，他們只是目前形勢的受害者。

回應特朗普上述宣布，伊朗聯合司令部通知商船及油輪若未有與伊朗軍方協調，不要移動；重申霍爾木茲海峽的安全由伊朗控制，若要安全通過須與伊朗部隊協調。伊朗軍方又警告，任何外國部隊特別是具侵略性的美軍，若試圖靠近或進入霍爾木茲海峽，將會遭到攻擊。船運集團Hapag-Lloyd HLAG.DE周一表示，他們的風險評估沒有改變，穿過該海峽仍屬不可能。

美稱2艘掛美國旗商船穿過海峽

特朗普宣布有關計劃後，美國中央司令部周一表示，兩艘懸掛美國國旗的商船成功穿過霍爾木茲海峽。聲明又指，美軍導彈驅逐艦正在波斯灣執行任務，積極協助恢復海峽的商業航運。伊朗官方傳媒較早時稱，伊朗發射兩枚導彈，擊中一艘試圖進入霍爾木茲海峽的美國驅逐艦。美國中央司令部否認有關報道。阿聯酋則稱，一艘國營石油公司的油輪在霍爾木茲海峽遇襲，無人受傷。有澳洲前海軍軍官認為，美軍或在該海峽及其上空加強部署，以辦別及摧毀任何試圖襲擊商船的小船或船隻，而非直接在一旁護送商船。在此情況下，美伊軍隊有機會直接對戰。