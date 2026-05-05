俄烏戰爭｜俄羅斯周四及五實施停火　澤連斯基提早於周三起停火

俄羅斯國防部4日宣布，總統普京決定，於8日至9日期間單方面停火，並警告若烏克蘭試圖干擾接下來的慶典活動，俄方可能對基輔市中心發動大規模空襲，甚至建議民眾及外國外交人員考慮撤離。俄羅斯每年在「勝利日」舉行閱兵儀式，但自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，規模明顯縮減，今年更是近20年來首次不展示火箭系統、裝甲車等重型武器，官方以「考量當前行動情勢」為理由，但多名俄羅斯軍事分析人士認為，莫斯科憂心烏克蘭可能以遠程無人機發動攻擊。

澤連斯基：有助測試俄羅斯的停火誠意

澤連斯基4日深夜在社交平台發文表示，烏方未收到俄方任何有關停止敵對行動的正式呼籲。不過，「我們認為，人的生命遠比任何週年紀念更為珍貴。」烏方決定自6日起開始停火，並指較俄方提議更早的時點，有助測試俄羅斯的停火誠意。他又說，俄方領導人是時候為結束戰爭，採取實質措施。澤連斯基的帖文無說明烏方停火結束時間。但表示烏克蘭將「從指定時刻起採取對等行動。」