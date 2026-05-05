珍惜生命｜吉隆坡機場1日兩人墮樓亡　中國女子危坐掙扎期間墮下(慎入/有片)

綜合報道，當地警方指，首起事件發生於當天下午約2時20分。該名中國籍女子當時被發現坐在第二航廈的護欄邊緣，情緒顯得相當不穩定，不僅持續哭泣，還大聲喊叫。機場人員試圖進行安撫與勸導，就在一名工作人員靠近企圖抓著女子時，女子疑似掙扎失去平衡，由高處滑落，跌落下方的貨物裝卸區地面。救護人員到場將女子送往醫院搶救。惜經過約3小時的搶救後被宣告傷重不治。吉隆坡機場警區主任M Ravi表示，該名女子原本計畫於當天搭機返回中國，具體原因與過程，仍有待警方進一步調查。

馬來西亞吉隆坡國際機場1日接連發生兩宗墮樓死亡事件，引發外界關注。死者分別為一名27歲中國籍女子與一名30歲阿爾及利亞籍男子，兩人於同一天、相隔僅數小時，在第二航廈不同地點從高處墮下身亡。

警方強調兩案之間存在任何關聯

第二宗發生於晚間約9時10分，第二起墜落事件發生於第二航廈三樓的外側露台。目擊者指出，事發前該名阿爾及利亞籍男子曾打開隨身背包，隨後便突然翻越護欄，從高處跳下。救護人員趕抵後將男子送往醫院搶救，惜最終於隔日凌晨2時55分被宣告不治。警初步判定為疑似輕生，仍需調查進一步確認。

對於同一天內發生兩宗類似事件，警方強調，目前並未發現兩案之間存在任何關聯，呼籲外界避免過度聯想或散播未經證實的訊息，以免造成不必要的恐慌或誤解。