4.5米巨鱷疑吃掉商人遭捕殺　胃內找出人類遺骸及6對鞋(有片)

南非姆普馬蘭加省(Mpumalanga)近日發生一宗駭人事件。一名商人駕車橫越河流時，不幸被急流沖走，事後懷疑被南非沼澤水域鱷魚吞食，警方事後射殺一隻4.5米長的巨型鱷魚，在牠的胃部找到人類遺骸和6隻不同款式的鞋。

綜合報道，事發於4月27日，當地一名59歲的商人Gabriel Batista試圖駕車駛過當地科馬蒂河(Komati River)，車輛迅速被洶湧的洪水沖走，當警方趕抵現場時，車內已空無一人，由於該河段以鱷魚及河馬活動頻繁而著稱，當局隨即懷疑失蹤者已遭遇不測。當局動用無人機及直升機等設備搜索4天，留意到一條龐大的尼羅鱷腹部明顯鼓脹，且對外界的噪音反應遲緩，認為是處於飽食狀態。在鎖定目標並獲得許可後，警方射殺這條長約4.5米、重約1,000磅的巨鱷。