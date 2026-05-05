漢坦病毒｜郵輪疑增至7人染疫　150人被困佛得角外海

一艘荷蘭籍豪華郵輪出現漢坦病毒疫情造成3死後，目前停泊在非洲西岸的大西洋島國佛得角（Cape Verde）外海，被困船上的150人後續有望在西班牙靠岸撤離。世界衛生組織（WHO）確認，船上目前共2例確診、5例疑似病例，一名英國乘客已離船在南非接受治療。

根據《路透社》，這艘3月從阿根廷南部出發的「洪迪亞斯號」（MV Hondius）上的乘客主要來自英國、美國和西班牙。一對荷蘭夫婦以及一名德國公民已經死亡。

協助疫調的荷蘭國家公共衛生及環境研究院（RIVM）確認，一名出現症狀患者的漢坦病毒檢測呈陽性。知情人士透露，已故荷蘭女乘客的病毒檢測也呈陽性。該機構表示，目前仍不清楚其他出現症狀患者是否也感染此病毒，以及其他死亡個案是否同樣由漢坦病毒引起。