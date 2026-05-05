漢坦病毒｜郵輪疑增至7人染疫　150人被困佛得角外海

一艘荷蘭籍豪華郵輪出現漢坦病毒疫情造成3死後，目前停泊在非洲西岸的大西洋島國佛得角（Cape Verde）外海，被困船上的150人後續有望在西班牙靠岸撤離。世界衛生組織（WHO）確認，船上目前共2例確診、5例疑似病例，一名英國乘客已離船在南非接受治療。
根據《路透社》，這艘3月從阿根廷南部出發的「洪迪亞斯號」（MV Hondius）上的乘客主要來自英國、美國和西班牙。一對荷蘭夫婦以及一名德國公民已經死亡。
協助疫調的荷蘭國家公共衛生及環境研究院（RIVM）確認，一名出現症狀患者的漢坦病毒檢測呈陽性。知情人士透露，已故荷蘭女乘客的病毒檢測也呈陽性。該機構表示，目前仍不清楚其他出現症狀患者是否也感染此病毒，以及其他死亡個案是否同樣由漢坦病毒引起。
RIVM發言人表示，疫情源頭尚不明，「你可以想像例如船上的老鼠將病毒傳播給乘客。但另一種可能性是，在南美洲停靠期間，人員透過老鼠等媒介遭感染而發病」。
據悉，漢坦病毒會引發致命性呼吸道疾病，主要透過齧齒動物糞便或尿液中的病毒粒子進入空氣傳播。該病毒在人與人之間傳播的機率較低，目前尚無特效藥，症狀嚴重的患者需使用呼吸機進行治療。
佛得角拒絕郵輪靠岸
佛得角當局表示，出於預防考量，該國拒絕郵輪讓靠岸。郵輪營運商荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）已下令所有乘客留在艙房。儘管該病毒人傳人感染的情況罕見，但病毒的潛伏期可能長達數周，意味著部分人可能尚未出現症狀。
泛海探險公司正著手安排2名有症狀的船員遣返，其中包括一名英國籍和一名荷蘭籍人員。這間郵輪營運商稱，正研究是否可讓乘客在西班牙拉斯帕爾馬斯（Las Palmas）與特內里費島（Tenerife）接受檢測並下船。西班牙當局表示，尚未收到該船申請靠港並讓乘客下船的請求。
在船上的美國旅遊部落客Jake Rosmarin5月4日在Instagram發布影片表示，「我們不只是新聞標題，我們是有家人、有生活、有人在家等待我們的人。最難熬的部分是那份不確定性」。
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