外賣員總是迷路　屋主出動無人機群實景導航(有片)

美國一名男子聲稱長期受外賣員找不到住所的問題困擾，最後乾脆用高科技方式解決，出動大批無人機，在空中即時排字為外賣員引路，影片曝光後迅速引發網友熱議。
綜合報道，住在加州中部鄉村小鎮林登(Linden)的男子Tom BetGeorge早前在社交平台Instagram(IG)發文表示，他的住家位置讓很多司機與外賣員相當頭痛，多數人依靠Google地圖前來，卻還是會繞錯路。他甚至曾在街上設置路標，指向自家車道，但效果仍然有限，最後才靈機一動，決定用無人機群從空中引導。網上影片顯示，當一輛送貨車準備駛入錯誤車道時，天空中的無人機群立刻亮燈，排出「走錯了，請倒車」的字樣，宛如大型空中路標。等到車輛開始修正方向後，無人機又即時變換隊形，改成「這就對了，繼續前進」，最後還出現一個發光箭咀，直接指向住所位置。
網民：與其花錢買無人機 不如改善道路或門牌標示
影片曝光後，讓不少網民驚呆，直呼這根本是：「外送界最高規格導航」、「Google地圖輸了」、「有錢人的路標太浮誇」。也有人笑言，外送員送個包裹，竟遇到空中燈光騷。不過亦有網民揶揄，這種不惜重資的指路方式根本是在炫富，質疑與其花錢買無人機，不如改善道路或門牌標示。也有人指出，Tom本身就是無人機燈光騷公司「Magical Light Shows」的老闆，自稱是「用光作畫的人」，大型空中表演是他的本業。因此令網民相信，這場「空中導航」不只是單純指路，更像是一場迷你版無人機推銷路演。