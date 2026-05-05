外賣員總是迷路　屋主出動無人機群實景導航(有片)

美國一名男子聲稱長期受外賣員找不到住所的問題困擾，最後乾脆用高科技方式解決，出動大批無人機，在空中即時排字為外賣員引路，影片曝光後迅速引發網友熱議。

綜合報道，住在加州中部鄉村小鎮林登(Linden)的男子Tom BetGeorge早前在社交平台Instagram(IG)發文表示，他的住家位置讓很多司機與外賣員相當頭痛，多數人依靠Google地圖前來，卻還是會繞錯路。他甚至曾在街上設置路標，指向自家車道，但效果仍然有限，最後才靈機一動，決定用無人機群從空中引導。網上影片顯示，當一輛送貨車準備駛入錯誤車道時，天空中的無人機群立刻亮燈，排出「走錯了，請倒車」的字樣，宛如大型空中路標。等到車輛開始修正方向後，無人機又即時變換隊形，改成「這就對了，繼續前進」，最後還出現一個發光箭咀，直接指向住所位置。