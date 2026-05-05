動保團體付款救出1500隻比高犬　首次踏足草地令人淚目(有片)

美國威斯康辛州的一個動物實驗設施，上月18日遭大批動物保護人士闖入，希望帶走在實驗設施內約2,000隻準備被用來做實驗的比高犬(Beagle)，隨後遭警方發射催淚氣體、胡椒噴霧與橡膠子彈驅趕，沒有一隻比高犬被帶走。事隔十數天，由兩間動保團體合作與讓動物實驗設施達成保密協議，以不公開價格完成交易，收購場內逾1,500隻比高犬，當牠們獲救首次踏足草地時，令場內大批動保組織義工感動流淚。
綜合報道，這個長期繁殖比高犬供科研使用的設施「RidglanFarms」今年3月及4月分別被動保組織人士闖入引發關注。事後，動物保護組織Big DogRanch Rescue與Centerfor a Humane Economy決定聯手，與RidglanFarms達成保密協議，以未公開價格完成交易，另有報道指，組織為這次救援籌集近100萬美元。網上影片顯示，上周六(2日)這場號稱近年最大規模的實驗犬救援行動，原本被困在設施籠內的比高犬，絡繹不絕由義工抱出，首批獲救狗狗被分別掛上記號，分批送到不同的救援中心，當首批從未走出鐵籠半步的狗狗走到草地時，牠們對那安全、新奇、舒暢的環境的反應感動在場大批義工，不禁紛紛坐在草地去擁抱牠們，摸摸牠們。畫面既動人又壯觀。
After animal activists broke into Ridglan Farms in Wisconsin back in March to rescue several beagles being used for scientific testing — and months of protests — the facility recently agreed to sell 1,500 of their 2,000 dogs to organizations, like Big Dog Ranch Rescue. Now,… pic.twitter.com/LjqbLJ7sSw— CBS News (@CBSNews) May 2, 2026
交易未涵蓋設施全部犬隻 動保團體冀將剩餘動物帶走
Big Dog Ranch Rescue創辦人Lauree Simmons表示：「狗狗們不到1小時就開始主動靠近我們討摸，有些狗狗還爬到人們腿上。每一隻都超級溫柔可愛……我覺得牠們很享受被關注的感覺，也確信牠們知道自己安全了」。不過，今次交易範圍並未涵蓋設施內全部犬隻。動保團體表示，目前尚不清楚仍留在場內的犬隻數量，但團體希望在未來數月持續協商，逐步將剩餘動物帶走。但至少這批1,500隻狗狗終於不用再面對實驗，在經過獸醫的全面檢查後，未來將開放給一般家庭認養。
Ridglan Farms過去曾被多次指控虐待動物，農場儘管否認，去年仍被特別檢察官查出，在沒有施打麻藥或術後止痛藥的情況下，違法對犬隻進行眼腺摘除手術，蘭農場因而同意於今年7月放棄州政府核發的育種執照。
Más de mil perros beagles son rescatados de un centro de investigación de Estados Unidos— EL PAÍS México (@elpaismexico) May 4, 2026
Un acuerdo entre organizaciones de rescate y Ridglan Farms, una instalación de cría en el Estado de Wisconsin, pone fin a décadas de controversia por el uso de los animales pic.twitter.com/B8daNcE1VL
A couple rescue groups got together and bought 1,500 beagles from Ridglan Farms - a very controversial breeding and biotesting facility in Wisconsin. The first 300 made it out today! #wisconsinnews #ridglanfarms #animalrights pic.twitter.com/lOIMrSeVIu— WISN 12 NEWS (@WISN12News) May 2, 2026