動保團體付款救出1500隻比高犬　首次踏足草地令人淚目(有片)

美國威斯康辛州的一個動物實驗設施，上月18日遭大批動物保護人士闖入，希望帶走在實驗設施內約2,000隻準備被用來做實驗的比高犬(Beagle)，隨後遭警方發射催淚氣體、胡椒噴霧與橡膠子彈驅趕，沒有一隻比高犬被帶走。事隔十數天，由兩間動保團體合作與讓動物實驗設施達成保密協議，以不公開價格完成交易，收購場內逾1,500隻比高犬，當牠們獲救首次踏足草地時，令場內大批動保組織義工感動流淚。

綜合報道，這個長期繁殖比高犬供科研使用的設施「RidglanFarms」今年3月及4月分別被動保組織人士闖入引發關注。事後，動物保護組織Big DogRanch Rescue與Centerfor a Humane Economy決定聯手，與RidglanFarms達成保密協議，以未公開價格完成交易，另有報道指，組織為這次救援籌集近100萬美元。網上影片顯示，上周六(2日)這場號稱近年最大規模的實驗犬救援行動，原本被困在設施籠內的比高犬，絡繹不絕由義工抱出，首批獲救狗狗被分別掛上記號，分批送到不同的救援中心，當首批從未走出鐵籠半步的狗狗走到草地時，牠們對那安全、新奇、舒暢的環境的反應感動在場大批義工，不禁紛紛坐在草地去擁抱牠們，摸摸牠們。畫面既動人又壯觀。