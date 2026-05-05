日本前首相石破茂回應修憲　提出直接刪除不擁有軍隊條文

日本首相高市早苗在國會取得絕對控制權後，正推動修訂日本憲法，當中包括有關於限制日本擁有軍隊的「憲法第9條」。被視為高市在自民黨內敵對勢力的前首相石破茂在接受電視訪問中提及有關憲法修訂案，他認為把日本自衛隊稱「不是軍隊」本身是荒謬，如果日本要進行安全保障討論，應刪除「憲法第9條」的第2項，即「日本不可以擁有軍隊」。
在星期日（3日）是日本憲法紀念日，日本各地都有示威反對憲法第9條的修訂。石破茂接受關西電視台的訪問，提及憲法修訂問題：「我們的國防開支是世界最高之一，擁有新型先進的戰機、坦克以及各類戰車、護衛艦戰鬥群，說『這不是軍隊』根本就是謊言，我們難道不想想這是甚麼意思？最低限度的武力，等於非軍事力量，等於不是軍隊，這說法是在欺騙。所以除非把第2項刪除，否則在國家安全上的討論永遠沒有意義。」
提出行政司法立法共同管理軍隊
石破茂認為，修改憲法需要有大膽的主張，他認為只要明確自衛隊身份，由司法、立法及行政共同管理，以及必須遵守國際法，這樣修改就沒有問題。對於示威人士稱擔心日本再發生戰爭，石破茂指：「憲法第9條的第1項就明確說明，日本不會捲入涉及武力爭奪領土的國際爭議或衝突。因此只要第1項不變，他們擔心的事情就不會發生。」對於反對修訂以及支持的人都在舉行集會，石破茂認為雙方應了解對方觀點：「支持憲法和支持修訂的雙方都有舉辦集會，但是出席的都是有共同理念的人，雙方都各自在自己的活動中找到認同，但大家卻沒有互相交流的機會。如果我獲得邀請，我也盡量出席支持憲法的集會。」
對於首相高市早苗的修訂，石破茂指：「就目前的政治狀況來看，有沒有諮詢國民『憲法第9條應如何修改』？似乎首相本人也沒有明確表態。如果這樣的話，爭議是會持續下去。『只是把自衛隊寫入第9條，其他不作改變，確保不會違憲』這說法我完全不能夠認同。」