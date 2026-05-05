日本前首相石破茂回應修憲　提出直接刪除不擁有軍隊條文

日本首相高市早苗在國會取得絕對控制權後，正推動修訂日本憲法，當中包括有關於限制日本擁有軍隊的「憲法第9條」。被視為高市在自民黨內敵對勢力的前首相石破茂在接受電視訪問中提及有關憲法修訂案，他認為把日本自衛隊稱「不是軍隊」本身是荒謬，如果日本要進行安全保障討論，應刪除「憲法第9條」的第2項，即「日本不可以擁有軍隊」。

在星期日（3日）是日本憲法紀念日，日本各地都有示威反對憲法第9條的修訂。石破茂接受關西電視台的訪問，提及憲法修訂問題：「我們的國防開支是世界最高之一，擁有新型先進的戰機、坦克以及各類戰車、護衛艦戰鬥群，說『這不是軍隊』根本就是謊言，我們難道不想想這是甚麼意思？最低限度的武力，等於非軍事力量，等於不是軍隊，這說法是在欺騙。所以除非把第2項刪除，否則在國家安全上的討論永遠沒有意義。」