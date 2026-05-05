南韓光州街頭斬人 女高中生遭24歲男子割頸不治 男學生救人遭刺傷 疑兇逃亡11小時落網(更新/有片)

【17:20更新】韓媒報道，疑兇逃亡約11小時後落網。警方表示，疑兇施襲後逃離現場，疑似多次更換交通工具，包括駕駛私家車以及乘搭的士，企圖逃避警方。警方翻查閉路電視畫面後展開搜捕。 警方表示，施襲者為24歲張姓男子，上午11時許在光州廣域市光山區一處住宅區落網，逃亡期間並沒犯下其他案件，警方正調查其犯案動機及案發經過等。另外，傳媒報道，受傷男學生經治療後沒有生命危險。初步調查顯示，當時就讀高中二年級的17歲女學生在路上疑與張姓男子發生口角，張男突然失控，持刀朝女學生頸部等重要部位捅刺。同為高中二年級的17歲男學生聽到女子慘叫後上前查看並試圖協助，同樣遭張男持刀攻擊，男學生中刀後負傷逃離。警方強調，暫無法確認女死者與疑兇是否熟識，男學生與疑兇則素未謀面。

南韓光州周二(5日)發生隨機斬人案，一男一女高中生凌晨時份在偏僻行人路上遭一名陌生男子持刀襲擊，女學生頸部等部位中刀，傷重不治，男學生亦遭刺傷，情況危殆。據報，20多歲疑兇施襲時刺向兩人頸部。 韓聯社等報道，事發於周二凌晨零時11分左右，地點是光州廣域市光山區月桂洞一所大學旁邊的行人路，當時一名高中二年級女學生被一名持刀男子刺傷，另一名年齡相若的男學生路過時聽到女方呼救聲，即上前查看，亦被男子刺傷。

報道指，疑兇揮刀刺向2名學生的頸部，所幸有民眾目擊事件即報警，疑兇逃跑。女學生頸部等重要部位中刀，送院後不治。男學生亦遭刺傷，有性命危險。初步調查顯示，襲擊者與2名學生互不相識，2人就讀不同學校。 警方已鎖定一名20多歲男子涉案，正加緊追捕。