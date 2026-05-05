德國萊比錫汽車高速撞人群2死22受傷　疑犯落網

德國東部城市萊比錫（Leipzig）5月4日下午發生汽車衝撞人群事件。一輛汽車高速衝入市中心的行人區，造成2人死亡、22人受傷，其中3人傷勢嚴重。
33歲德國籍司機被捕
綜合《路透社》與《BBC》，警方隨即逮捕33歲的德國籍男性司機，官方表示已無進一步危險。目擊者Susi告訴當地媒體，事發時她和朋友正坐在大街長椅上，「我們聽到一聲巨響，司機開得非常快」。他們躲進了附近一家珠寶店，隨後看到有傷者倒在地上。
薩克森邦邦首長Michael Kretschmer指出，疑犯可能有精神健康問題。警方在現場展開大規模救援行動，並出動多輛車輛並封鎖道路閉。
萊比錫市政府的新聞稿將此事件定調為「重大傷亡事件」。市長Burkhard Jung在記者會上表示，「我們為2人的死亡哀悼，目前有3名重傷者，以及許多其他傷者。這次事件令人難以用言語形容」。
德國近年來發生一系列汽車衝撞和持刀攻擊事件，其中部分涉及宗教或政治動機，有些則由精神健康問題患者所為。西部城市曼海姆（Mannheim）去年發生類似事件，40歲男子駕車撞向行人，造成2人喪生。數周前慕尼黑工會遊行也遭汽車衝撞，造成2死40多傷，包括多名兒童。
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