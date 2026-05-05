德國萊比錫汽車高速撞人群2死22受傷　疑犯落網

德國東部城市萊比錫（Leipzig）5月4日下午發生汽車衝撞人群事件。一輛汽車高速衝入市中心的行人區，造成2人死亡、22人受傷，其中3人傷勢嚴重。

33歲德國籍司機被捕

綜合《路透社》與《BBC》，警方隨即逮捕33歲的德國籍男性司機，官方表示已無進一步危險。目擊者Susi告訴當地媒體，事發時她和朋友正坐在大街長椅上，「我們聽到一聲巨響，司機開得非常快」。他們躲進了附近一家珠寶店，隨後看到有傷者倒在地上。

薩克森邦邦首長Michael Kretschmer指出，疑犯可能有精神健康問題。警方在現場展開大規模救援行動，並出動多輛車輛並封鎖道路閉。