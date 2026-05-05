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國際
出版：2026-May-05 15:30
更新：2026-May-05 15:30

德國萊比錫汽車高速撞人群2死22受傷　疑犯落網

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5月5日，德國萊比錫，肇事車輛被吊起。（圖／路透社）

5月5日，德國萊比錫，肇事車輛被吊起。（圖／路透社）

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德國東部城市萊比錫（Leipzig）5月4日下午發生汽車衝撞人群事件。一輛汽車高速衝入市中心的行人區，造成2人死亡、22人受傷，其中3人傷勢嚴重。

33歲德國籍司機被捕

綜合《路透社》與《BBC》，警方隨即逮捕33歲的德國籍男性司機，官方表示已無進一步危險。目擊者Susi告訴當地媒體，事發時她和朋友正坐在大街長椅上，「我們聽到一聲巨響，司機開得非常快」。他們躲進了附近一家珠寶店，隨後看到有傷者倒在地上。

薩克森邦邦首長Michael Kretschmer指出，疑犯可能有精神健康問題。警方在現場展開大規模救援行動，並出動多輛車輛並封鎖道路閉。

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一輛汽車高速衝入萊比錫市中心行人區，造成2人死亡。（美聯社） 一輛汽車高速衝入萊比錫市中心行人區，造成2人死亡。（美聯社） 調查人員在馬路上調查證物。（路透社） 涉案車輛車頭受損。（路透社） 德國東部城市萊比錫發生汽車撞人事件，最少二人死亡。（路透社）

萊比錫市政府的新聞稿將此事件定調為「重大傷亡事件」。市長Burkhard Jung在記者會上表示，「我們為2人的死亡哀悼，目前有3名重傷者，以及許多其他傷者。這次事件令人難以用言語形容」。

德國近年來發生一系列汽車衝撞和持刀攻擊事件，其中部分涉及宗教或政治動機，有些則由精神健康問題患者所為。西部城市曼海姆（Mannheim）去年發生類似事件，40歲男子駕車撞向行人，造成2人喪生。數周前慕尼黑工會遊行也遭汽車衝撞，造成2死40多傷，包括多名兒童。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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