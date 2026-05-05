印度大象暴走砸爛汽車 象牙插死運送司機(有片)

印度一間寺廟為節慶運來一隻大象，豈料大象鬆開身上鐵鏈後暴走，用象鼻拋起運送牠的貨車司機，並用象牙插死他。網上片段可見，該大象非常憤怒，不斷撞擊一輛私家車，用象鼻推翻汽車，又用象牙插入車窗，車頭嚴重砸毀。大象頭部也受傷流血。

事發於上周五(1日)，現場所見數輛汽車被推翻損毀。報道指，大象送到寺廟不久，約在早上9時15分被帶往沖水淋身時突然發狂，並攻擊40歲司機Vishnu。目擊者稱，見到大象用象鼻拋起司機，再踩踏和用象牙刺他。大象也衝向其飼養員Pradeep，後者受傷送院。大象四處破壞近4小時後，一個大象專家隊才抵達現場，令牠平靜下來。