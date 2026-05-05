出版：2026-May-05 17:44
更新：2026-May-05 17:44

巴西飛機失事釀3死　閃避高樓轉向撞入住宅（有片）

巴西飛機失事釀3死　閃避高樓轉向撞入住宅（路透社）

巴西東南部大城美景市（Belo Horizonte）5月4日發生飛機墜毀意外。據當地消防部門與官員表示，一架載有5人的小型飛機撞入一棟建築物墜毀，造成3人死亡。

起飛不久即墜毀

《路透社》、《News.com.au》報道，據消防部門發布的聲明，失事飛機的正副機師罹難。機上載有3名乘客，其中一名乘客在醫院治療期間不幸身亡，另外2名乘客仍在醫院接受治療，生命跡象穩定。消防部門初期報告機上共有4人，後經核實實際為5人。

住宅被小型飛機撞出一個巨坑。（路透社） 一架載有5人的小飛機墜毀撞入一棟建築物。（路透社） 巴西東南部大城美景市（Belo Horizonte）一架小型飛機失事，撞入民居。（路透社） 一架載有5人的小飛機墜毀撞入一棟建築物。（路透社） 巴西小型飛機低飛撞入住宅（閉路電視截圖） 巴西小型飛機低飛撞入住宅（閉路電視截圖） 巴西小型飛機低飛（閉路電視截圖） 有住客因小型飛機意外而受傷

事發飛機於當地時間下午從距美景市中心約8公里的龐布亞機場（Pampulha Airport）起飛，目的地為聖保羅。飛機起飛後僅在空中停留數分鐘，隨即墜毀撞入民居。

建築物內無人受傷

消防指出，儘管被小型飛機直接撞擊，建築物內無人受傷，結構「沒有明顯的倒塌風險」。巴西電視台《TV Globo》的直升機當時正在事發現場附近，並拍攝到飛機墜毀前最後一刻。

畫面顯示，飛機迅速失去高度，接著向左傾斜以避開較高的建築物，隨後撞向3層樓建築物，墜落在停車場。據悉，飛機迎面撞上了建築物的樓梯，因此避免了更大的傷亡。一名消防官員稱，「如果撞到建築物側面，可能會撞上有人居住的單位」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

