巴西飛機失事釀3死　閃避高樓轉向撞入住宅（有片）

巴西東南部大城美景市（Belo Horizonte）5月4日發生飛機墜毀意外。據當地消防部門與官員表示，一架載有5人的小型飛機撞入一棟建築物墜毀，造成3人死亡。
起飛不久即墜毀
《路透社》、《News.com.au》報道，據消防部門發布的聲明，失事飛機的正副機師罹難。機上載有3名乘客，其中一名乘客在醫院治療期間不幸身亡，另外2名乘客仍在醫院接受治療，生命跡象穩定。消防部門初期報告機上共有4人，後經核實實際為5人。
事發飛機於當地時間下午從距美景市中心約8公里的龐布亞機場（Pampulha Airport）起飛，目的地為聖保羅。飛機起飛後僅在空中停留數分鐘，隨即墜毀撞入民居。
建築物內無人受傷
消防指出，儘管被小型飛機直接撞擊，建築物內無人受傷，結構「沒有明顯的倒塌風險」。巴西電視台《TV Globo》的直升機當時正在事發現場附近，並拍攝到飛機墜毀前最後一刻。
畫面顯示，飛機迅速失去高度，接著向左傾斜以避開較高的建築物，隨後撞向3層樓建築物，墜落在停車場。據悉，飛機迎面撞上了建築物的樓梯，因此避免了更大的傷亡。一名消防官員稱，「如果撞到建築物側面，可能會撞上有人居住的單位」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Update - CCTV footage of the light aircraft that impacted a building in Belo Horizonte (Brazil)— Francisco Cunha (@OnDisasters) May 5, 2026
According to preliminary info pilot declared difficulties during the initial climb moments after departure. The aircraft subsequently collided with a building and fell into the… https://t.co/SzW0VUp3LY pic.twitter.com/YqKg1HNCWM
Que doideira!!!— rd™ (@Rudriguo) May 4, 2026
🚨 Avião monomotor bateu em um prédio residencial em Belo Horizonte e graças a Deus não explodiu. pic.twitter.com/fXFteVfUzX
🇧🇷 #ÚltimaHora 🇧🇷— 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) May 4, 2026
🔴 Momento en que residentes de un edificio en Belo Horizonte, Brasil, ayudan a uno de los sobrevivientes de la avioneta que se estrelló contra la estructura.#Brasil #Urgente pic.twitter.com/iwPPGr245X