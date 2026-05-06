日本東京百貨公司快閃店　戴手套直接試食被指欠衛生

日本百貨公司三越，今日（5日）就在東京日本橋店舉辦的一個「意大利展」活動，有限定商店的人員拍攝影片，在社交媒體上被指欠缺衛生而道歉。根據影片，有關店舖的負責人因為在製作食物時，戴着煮食的手套拿起食材品嘗，被指缺乏衛生知識。
位於東京日本橋的老牌百貨公司三越的總店，在4月22日至27日舉辦一個意大利展的活動。其中一間參與展覽的食店，在近日發放在活動的影片。在影片中，女負責人在其中一段，一直就戴着手套進行各種準備，之後也直接戴着手套拿起食材來試食。事件引起網民的關注，批評店方欠缺衛生，包括負責人戴着用來處理食物的手套，直接拿取食物，還有是煮食期間沒有戴上口罩等。
三越百貨本店在今日聲明道歉，表示食品的衛生是公司的優先選項，因此會徹底確保未來參與展覽的攤位都能貫徹執行，同時指，雖然有關的快閃店已經結果，但也會確保之後展出的攤位都繼續符合要求。百貨公司又表示已聯絡保健所報告事件及作出諮詢，並加強衛生管理，修訂未來開業的店舖篩檢標準，徹底落實各項措施，防止類似事件再次發生。
日本橋三越本店 イタリア展、衛生面は大丈夫か？と話題に🤔🦁— Masa (@masanews3) May 3, 2026
調理用手袋をした手で直接試食をしたり
周りをベタベタ触ってるけど大丈夫か？
（別のお店からは冷たい視線www🤣🦁）
いや！それでも美味しそう！
と賛否両論🤔🦁
みなさんはどっち？ https://t.co/b8UTwRC0X7 pic.twitter.com/kF7IVIQ0rr