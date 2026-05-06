日本東京百貨公司快閃店　戴手套直接試食被指欠衛生

日本百貨公司三越，今日（5日）就在東京日本橋店舉辦的一個「意大利展」活動，有限定商店的人員拍攝影片，在社交媒體上被指欠缺衛生而道歉。根據影片，有關店舖的負責人因為在製作食物時，戴着煮食的手套拿起食材品嘗，被指缺乏衛生知識。

位於東京日本橋的老牌百貨公司三越的總店，在4月22日至27日舉辦一個意大利展的活動。其中一間參與展覽的食店，在近日發放在活動的影片。在影片中，女負責人在其中一段，一直就戴着手套進行各種準備，之後也直接戴着手套拿起食材來試食。事件引起網民的關注，批評店方欠缺衛生，包括負責人戴着用來處理食物的手套，直接拿取食物，還有是煮食期間沒有戴上口罩等。