日本多處山難頻發以色列女北海道失蹤　中國人又違規爬富士山求救

日本的黃金周假期間，近日出現多宗山難事故。其中一名以色列女遊客在北海道的旭岳失蹤，目前仍在搜索。而在日前亦有一名23歲的中國籍男子，在富士山仍然封山期間強行登山並滑倒，在同行友人報警後，他自行下山獲救。

正當有香港人在日本的北阿爾卑斯山脈遇難期間，在北海道的大雪山脈，一名獨遊日本的以色列女遊客失蹤。據日本媒體報道，以色列大使館在周一（4日）傍晚6時半報警，表示在大雪山的旭岳，有一名女遊客失蹤。據警察了解，女子在4月30日向母親透露要在5月1日登上北海道最高的山峰旭岳，其後未能聯絡。警察懷疑女子可能未登上山峰，不過仍在雪山上進行搜索。