日本多處山難頻發以色列女北海道失蹤　中國人又違規爬富士山求救

日本的黃金周假期間，近日出現多宗山難事故。其中一名以色列女遊客在北海道的旭岳失蹤，目前仍在搜索。而在日前亦有一名23歲的中國籍男子，在富士山仍然封山期間強行登山並滑倒，在同行友人報警後，他自行下山獲救。
正當有香港人在日本的北阿爾卑斯山脈遇難期間，在北海道的大雪山脈，一名獨遊日本的以色列女遊客失蹤。據日本媒體報道，以色列大使館在周一（4日）傍晚6時半報警，表示在大雪山的旭岳，有一名女遊客失蹤。據警察了解，女子在4月30日向母親透露要在5月1日登上北海道最高的山峰旭岳，其後未能聯絡。警察懷疑女子可能未登上山峰，不過仍在雪山上進行搜索。
在周日上午9時半，有人報警表示在封閉的富士山富士宮九合目附近，有一名在日本工作的23歲中國籍男子失足滑落山。警察表示，男子與同行的友人在下山期間失足跌倒，由友人報警。男子之後自行去到五合目位置緊急送院，只受輕傷。同樣在周日，南阿爾卑斯山脈的間岳，有4名的印尼籍男子求救，表示他們已經走不動需要救助。
4印尼男子惡劣天氣未能下山
據靜岡縣的警察表示，4人透過手機定位，確定當時身處海拔3,000米的間岳附近，搜索隊在星期一的上午展開搜索，不過因為天雨河水上升而一度中止，在今日再派出20人的小隊搜索，最後在靜岡及山梨縣之間的一間山小屋發現4人，當中2人表示身體不適要送院。報道指4人都在橫濱居住，並且有攀山經驗，但是對於惡劣天氣亦不了解。