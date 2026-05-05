澳洲新南威爾斯船難　救援船翻側2搜救義工身亡

澳洲新南威爾斯州發生海難，當地一隻遊艇在周一（4日）被發現翻沉，一艘前往搜救的救援船亦被海浪打翻，當中2名義務救援員身亡。
當地星期一的傍晚6時15分接到緊急求助，表示在南巴利納防波堤附近，一艘遊艇遇險。新南威爾斯州的海上救援隊即派出6名隊員出動拯救。但救援船在穿越巴利納沙洲時，因為大風浪而將船傾覆。2名分別78及62歲的義務救援人員不幸罹難。另外4名拯救隊員輕傷後安全上岸。其後救援人員在沙灘發現另一具遺體，相信是一名50多歲的水手，身上沒有穿上救生衣。
新南威爾斯的救援組織表示：「昨晚是一個可怕的夜晚。我們目前的首要任務是支持受影響人員的家屬和我們的義工。」他們指2位義務救援員為救助他人獻出了寶貴的生命。而新南威爾斯警方亦指，周一晚的海上狀況是「極度危險」，並表示「我們需要記住並反思這支救援隊昨晚的英勇行為。」
Two marine rescue volunteers have died as heroes, killed while responding to a callout in northern New South Wales. The men in their 60s and 70s were trying to save a sailor, when their own vessel was swamped. It has left three people dead, and the town of Ballina devastated. pic.twitter.com/9ptSumRhjJ— 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) May 5, 2026