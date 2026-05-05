澳洲新南威爾斯船難　救援船翻側2搜救義工身亡

澳洲新南威爾斯州發生海難，當地一隻遊艇在周一（4日）被發現翻沉，一艘前往搜救的救援船亦被海浪打翻，當中2名義務救援員身亡。

當地星期一的傍晚6時15分接到緊急求助，表示在南巴利納防波堤附近，一艘遊艇遇險。新南威爾斯州的海上救援隊即派出6名隊員出動拯救。但救援船在穿越巴利納沙洲時，因為大風浪而將船傾覆。2名分別78及62歲的義務救援人員不幸罹難。另外4名拯救隊員輕傷後安全上岸。其後救援人員在沙灘發現另一具遺體，相信是一名50多歲的水手，身上沒有穿上救生衣。