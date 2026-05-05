驚揭結婚23年丈夫出軌僧人 還要「3人生活」泰國人妻崩潰出走

女事主向專門處理婚姻糾紛的律師控訴丈夫出軌僧人。(互聯網)

泰國發生一宗匪夷所思的婚外情醜聞，一名結婚23年的女子透過社交平台控訴，丈夫出軌，外遇竟是知名寺廟的僧人，還膽敢問她：「要不要3人一起生活」，頓時令她情緒崩潰。

一名專門處理婚姻糾紛的律師透過Facebook專頁曝光這宗住家男偷食大搞涉僧侶同志婚外情事件，情節如此離奇，不少網民直呼難以置信，也吸引電視台等媒體報道。

女事主對律師表示，與丈夫相愛多年，生活穩定，未料近日發現丈夫出軌，對象竟是一名僧人。更令她崩潰的是，丈夫不僅毫無悔意，更提出希望「3人共同生活」，要求她接受這段關係。