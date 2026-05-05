驚揭結縭23年丈夫出軌僧人 還要「3人生活」泰國人妻崩潰出走

泰國發生一宗匪夷所思的婚外情醜聞，一名結婚23年的女子透過社交平台控訴，丈夫出軌，外遇竟是知名寺廟的僧人，還膽敢問她：「要不要3人一起生活」，頓時令她情緒崩潰。
一名專門處理婚姻糾紛的律師透過Facebook專頁曝光這宗住家男偷食大搞涉僧侶同志婚外情事件，情節如此離奇，不少網民直呼難以置信，也吸引電視台等媒體報道。
女事主對律師表示，與丈夫相愛多年，生活穩定，未料近日發現丈夫出軌，對象竟是一名僧人。更令她崩潰的是，丈夫不僅毫無悔意，更提出希望「3人共同生活」，要求她接受這段關係。
事主坦言，丈夫這樣提議令她感到極度羞辱，也讓她對過去23年的夫妻感情「死心」。面對困局，她無法得到家人支持，求助無門下便帶著約6,000泰銖(約1,438港元)積蓄離家卜口，希望過新生活。
事件在網上曝光，經媒體報道後引發熱議。不少網民對僧侶牽涉不倫戀、丈夫提出「3人行」的荒謬要求，感到震驚及憤怒。有網民直言，情節離奇到需要反覆閱讀才能明白當中關係。也有人質疑事件的真實性，懷疑女事主撒謊，編故事誣蔑丈夫。但有不少人批評涉事僧人嚴重違反宗教戒律，損害佛教形象。
在泰國社會，僧人地位崇高，道德操守受到關注，因此今次事件牽動了宗教與社會價值觀的爭議。其中，輿論關注涉事寺廟及宗教單位會否徹查事件並作出回應，以及會否處分涉事僧人。報道指，女事主已尋求法律援助，希望透過法律途徑保障自身權益。