21所大學暫停中日交換生計劃 內地生赴日留學夢碎：難過到睡不著

日本首相高市早苗自去年11月發表涉台不當言論以來，中日關係持續低迷，除了赴日旅遊，兩國教育交流亦受衝擊。根據《朝日新聞》調查，中國多所重點大學已陸續取消赴日交換生計劃，在取得資訊的27所大學中，21所表明暫停學生交換留學。
報道指，中國教育部去年11月呼籲公民審慎考慮赴日留學，被視為對高市早苗發表「台灣有事」不當言論的反制措施，多數停止交換生計劃的中國大學以「國際環境影響」為由作出行動。
上海復旦大學消息指，校方已表態「不鼓勵學生赴日本留學」，並停止今年4月新學期交換生計劃。北京林業大學則勸退有意申請赴日留學的學生，最終無人申請。部分學校雖會完成現有的交換生計劃，但已決定停止秋季後的相關計劃。
另一方面，日本也有學生未能前往中國交換留學。關西地區著名的立命館大學表示，該校與中國、南韓的大學進行輪流去各校上課一學期的Campus Asia交流計劃，但因為中方停止接收學生，原定新學期前往中國的4名學生無法成行。
此外，北海道大學、名古屋大學、愛媛大學、島根大學、廣島大學、大分大學、鹿兒島大學等多所日本大學，也收到部分合作的中國學校暫停交換生計劃的通知。
日本文部科學省表示，自去年11月以來，除了中國學生赴日減少，也有日本學生赴中受阻的情況，將持續關注。
儘管校際交流受阻，但透過個別申請入讀日本大學或語言學校的留學仍持續進行。東京新宿一名補習班老闆表示，他們今年4月中國學生新生人數「與去年差不多」。
政策轉變，讓不少中國學生措手不及。一名遼寧省大三男學生原定4月赴鹿兒島大學交換1年，但出發前校方卻以「國家不允許」為由停止計劃，坦言「難過到睡不著」。他從高中開始學習日語，希望未來能在日本工作，感嘆「留學中止，會改變很多人的人生」。
浙江省一名大二女學生原定10月赴千葉大學交換，卻在3月初接獲取消通知。她說熱愛日本舞台及演員，「原以為留學能更接近夢想，如今卻被迫中斷」。
此外，浙江省一名大三女學生原計劃赴日本二松學舍大學交換，雖然校方以「不可抗力」為由取消計劃，但她仍會把赴日修讀研究院定為人生目標，「即使困難重重，也不想放棄前往日本的機會」。