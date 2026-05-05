21所大學暫停中日交換生計劃 內地生赴日留學夢碎：難過到睡不著

日本首相高市早苗自去年11月發表涉台不當言論以來，中日關係持續低迷，除了赴日旅遊，兩國教育交流亦受衝擊。根據《朝日新聞》調查，中國多所重點大學已陸續取消赴日交換生計劃，在取得資訊的27所大學中，21所表明暫停學生交換留學。

報道指，中國教育部去年11月呼籲公民審慎考慮赴日留學，被視為對高市早苗發表「台灣有事」不當言論的反制措施，多數停止交換生計劃的中國大學以「國際環境影響」為由作出行動。

上海復旦大學消息指，校方已表態「不鼓勵學生赴日本留學」，並停止今年4月新學期交換生計劃。北京林業大學則勸退有意申請赴日留學的學生，最終無人申請。部分學校雖會完成現有的交換生計劃，但已決定停止秋季後的相關計劃。