英國王室｜尤金妮公主懷第三胎　白金漢宮公開超聲波照片

英國王室傳來喜訊，尤金妮公主(Princess Eugenie)與丈夫布魯克斯班克(Jack Brooksbank)即將迎來第三個孩子，預產期落在今年夏天。公主與王室IG上載超聲波照片宣布「我們家要有新成員了」，引發部份英國人與全球粉絲祝福。

根據白金漢宮發布的官方聲明，尤金妮公主與布魯克斯班克對於即將迎來新生兒感到非常高興。聲明中特別提及，現年5歲的長子August與2歲的次子Ernest ，對於家中將有新的弟弟或妹妹加入感到相當興奮，全家人都沉浸在期待新生命的喜悅之中。

這份好消息也迅速傳達至白金漢宮。英國國王查理斯三世在第一時間接獲此消息，並對王室家族即將再添新血感到相當高興與欣慰。國王更透過聲明表達了對侄女及其丈夫的個人支持。