英國王室｜尤金妮公主懷第三胎　白金漢宮公開超聲波照片

英國王室傳來喜訊，尤金妮公主(Princess Eugenie)與丈夫布魯克斯班克(Jack Brooksbank)即將迎來第三個孩子，預產期落在今年夏天。公主與王室IG上載超聲波照片宣布「我們家要有新成員了」，引發部份英國人與全球粉絲祝福。
根據白金漢宮發布的官方聲明，尤金妮公主與布魯克斯班克對於即將迎來新生兒感到非常高興。聲明中特別提及，現年5歲的長子August與2歲的次子Ernest ，對於家中將有新的弟弟或妹妹加入感到相當興奮，全家人都沉浸在期待新生命的喜悅之中。
這份好消息也迅速傳達至白金漢宮。英國國王查理斯三世在第一時間接獲此消息，並對王室家族即將再添新血感到相當高興與欣慰。國王更透過聲明表達了對侄女及其丈夫的個人支持。
伊利沙伯二世第15個曾孫
作為安德魯王子與莎拉的次女，尤金妮公主在王位繼承順序中目前位列第12位。她即將出生的孩子將排在第15位。這個新生兒不會擁有「殿下」頭銜，將成為已故伊利沙伯二世的第十五個曾孫，也是自2022年英女王去世後出生的第3個曾孫。此外，這將是安德魯王子的第5個孫輩。
據了解，尤金妮公主與布魯克斯班克目前在葡萄牙的別墅與肯辛頓宮的小屋之間往返生活。白金漢宮在社交平台公布消息，此舉被視為支持尤金妮公主，儘管其父親安德魯王子近來深陷爭議。
白金漢宮官方聲明全文如下：「尤金妮亞公主殿下及布魯克斯班克先生非常高興地宣布，他們期待今年夏天迎接第三個孩子的到來。August （5歲）和Ernest （2歲）也很高興能迎接另一位家庭新成員。國王陛下已被告知此消息，並對此感到欣喜。」
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