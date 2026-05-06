伊朗局勢｜魯比奧：史詩怒火行動已結束　特朗普：暫停自由計劃

美國國務卿魯比奧明確表示，正如總統特朗普通知國會，華府2月底向伊朗發動的「史詩怒火」(Epic Fury)軍事行動已經結束，並達成了目標，現時正著手執行「自由計劃」。不過，總統特朗普宣布，暫執行引導被困船隻駛離霍爾木茲海峽的「自由計劃」行動。

魯比奧周二在白宮記者會上表示，華府2月底向伊朗發動的「史詩怒火」軍事行動已經結束，並達成了目標，「總統更希望透過協議解決問題。」現時正著手執行「自由計劃」(Project Freedom)，旨在引導被困船隻駛離霍爾木茲海峽，與原有作戰計劃不同。他形容這是一項防禦性行動，美軍「除非遭到攻擊，否則不會主動動武」。他又稱，目前約有來自87個國家、共2.3萬人仍被困於滯留海灣的船隻上，並透露已有10名平民船員因海峽局勢持續緊張而死亡，但未有交代詳情。