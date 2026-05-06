伊朗局勢｜魯比奧：史詩怒火行動已結束　特朗普：暫停自由計劃

美國國務卿魯比奧明確表示，正如總統特朗普通知國會，華府2月底向伊朗發動的「史詩怒火」(Epic Fury)軍事行動已經結束，並達成了目標，現時正著手執行「自由計劃」。不過，總統特朗普宣布，暫執行引導被困船隻駛離霍爾木茲海峽的「自由計劃」行動。
魯比奧周二在白宮記者會上表示，華府2月底向伊朗發動的「史詩怒火」軍事行動已經結束，並達成了目標，「總統更希望透過協議解決問題。」現時正著手執行「自由計劃」(Project Freedom)，旨在引導被困船隻駛離霍爾木茲海峽，與原有作戰計劃不同。他形容這是一項防禦性行動，美軍「除非遭到攻擊，否則不會主動動武」。他又稱，目前約有來自87個國家、共2.3萬人仍被困於滯留海灣的船隻上，並透露已有10名平民船員因海峽局勢持續緊張而死亡，但未有交代詳情。
特朗普：觀察能否與伊朗達成協議
特朗普在社交平台發文表示，基於斡旋方巴基斯坦和其他國家的要求，加上美國軍事行動取得巨大勝利，以及在達成全面協議方面取得重大進展，所以決定暫停自由計劃行動一段短時間，以觀察能否達成和簽署最終協議，但期間美國會維持對伊朗的海上封鎖。
美軍本4日啟動名為自由計劃的疏導行動，表示將引導被困在霍爾木茲海峽的船隻駛離。不過，有英國航運傳媒報道，霍爾木茲海峽事實上仍處於關閉狀態，被困船隻對美國的自由計劃並不信任。船東的主要關注是一旦伊朗襲擊船隻，美國是否會干預。