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國際
出版：2026-May-06 11:21
更新：2026-May-06 11:21

美國速遞員殺7歲女童案　陪審團僅花3小時達共識判死刑

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美國速遞員Tanner Horner殺7歲女童Athena Strand案　陪審團僅花3小時達共識判死刑。（美聯社

美國速遞員Tanner Horner殺7歲女童Athena Strand案　陪審團僅花3小時達共識判死刑。（美聯社

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美國一名7歲女童遭聯邦遞司機綁架後殺害，德州法院陪審團5月5日作出裁決，僅花不到3小時即達成一致共識，判處這名35歲速遞司機死刑。

車Cam片成定罪關鍵 勒死女童後唱Jingle Bell

綜合美國傳媒報道，根據法庭證據，慘案發生於2022年底，當時擔任聯邦快遞（FedEx）司機的男子Tanner Horner，在女童Athena Strand家門口派送聖誕禮物、一盒芭比娃娃時，將其綁架。

根據車Cam影片顯示，女童曾驚恐地詢問，「你是綁匪嗎？」Horner不僅沒有停手，隨後勒斃女童，更對著收音機播放的聖誕名曲《Jingle Bell Rock》跟著唱。

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死者母親出席聆聽判決時，特意把頭髮染成女兒最愛的粉紅色。（美聯社） 聯邦快遞（FedEx）司機Tanner Horner犯案時的鞋子。（美聯社） 一名7歲女童遭聯邦快遞司機綁架後殺害，德州法院陪審團5月5日作出裁決，僅花不到3小時即達成一致共識，判處這名35歲速遞司機死刑。（美聯社） Horner的辯護團隊一度強調其患有自閉症光譜障礙（ASD），並聲稱他受長期精神疾病與童年創傷困擾。（美聯社）

控方在結案陳詞痛批，「Horner就是社會中邪惡的證明。他讓家長必須把孩子抱得更緊，讓孩子不敢獨自在外玩耍。對於這樣的邪惡，我們絕不能視而不見。」

Horner的辯護團隊一度強調其患有自閉症光譜障礙（ASD），並聲稱他受長期精神疾病與童年創傷困擾，甚至出現名為「Zero」的次人格代為行兇。然而，這項辯護未能說服陪審團，控方反駁，世界上有成千上萬的自閉症患者都在努力生活、守法，絕不應成為殺人的藉口。死者母親出席聆聽判決時，特意把頭髮染成女兒最愛的粉紅色，她聽到兇手遭判處死刑，與家人相擁而哭。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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