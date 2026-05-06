美國速遞員殺7歲女童案　陪審團僅花3小時達共識判死刑

根據車Cam影片顯示，女童曾驚恐地詢問，「你是綁匪嗎？」Horner不僅沒有停手，隨後勒斃女童，更對著收音機播放的聖誕名曲《Jingle Bell Rock》跟著唱。

控方在結案陳詞痛批，「Horner就是社會中邪惡的證明。他讓家長必須把孩子抱得更緊，讓孩子不敢獨自在外玩耍。對於這樣的邪惡，我們絕不能視而不見。」

Horner的辯護團隊一度強調其患有自閉症光譜障礙（ASD），並聲稱他受長期精神疾病與童年創傷困擾，甚至出現名為「Zero」的次人格代為行兇。然而，這項辯護未能說服陪審團，控方反駁，世界上有成千上萬的自閉症患者都在努力生活、守法，絕不應成為殺人的藉口。死者母親出席聆聽判決時，特意把頭髮染成女兒最愛的粉紅色，她聽到兇手遭判處死刑，與家人相擁而哭。