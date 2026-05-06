聯合航空航降落疑出錯　起落架撞貨車影片曝光

美國紐澤西州機場一架聯合航空（United Airlines）日前降落時，疑因高度過低，起落架直擊一輛在公路行駛的大貨車頂部，影片顯示，貨車司機以為發生大地震，直呼死裡逃生。

司機以為大地震

美國《紐約郵報》報道，根據車Cam影片，這架編號169的聯合航空班機，在降落進場時，以異常低的角度掠過高速公路。目擊者指出，飛機巨大的輪胎直接壓向大貨車頂部，強大的衝擊力導致貨車猛烈搖晃，並撞向路邊圍欄，現場還有一根燈柱被飛機撞斷。

涉事貨車司機在接受初步檢查後仍餘悸猶存，他驚恐表示，「那一瞬間我以為大地震。整架貨車突然劇烈晃動，根本不知道發生甚麼事，直到我停下車向外看，才發現一架巨大的客機就在我頭頂正上方飛過，那景象簡直像世界末日。」