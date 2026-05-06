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國際
出版：2026-May-06 13:26
更新：2026-May-06 13:26

聯合航空航降落疑出錯　起落架撞貨車影片曝光

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聯合航空航降落疑出錯　起落架撞貨車影片曝光

聯合航空航降落疑出錯　起落架撞貨車影片曝光

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美國紐澤西州機場一架聯合航空（United Airlines）日前降落時，疑因高度過低，起落架直擊一輛在公路行駛的大貨車頂部，影片顯示，貨車司機以為發生大地震，直呼死裡逃生。

司機以為大地震

美國《紐約郵報》報道，根據車Cam影片，這架編號169的聯合航空班機，在降落進場時，以異常低的角度掠過高速公路。目擊者指出，飛機巨大的輪胎直接壓向大貨車頂部，強大的衝擊力導致貨車猛烈搖晃，並撞向路邊圍欄，現場還有一根燈柱被飛機撞斷。

涉事貨車司機在接受初步檢查後仍餘悸猶存，他驚恐表示，「那一瞬間我以為大地震。整架貨車突然劇烈晃動，根本不知道發生甚麼事，直到我停下車向外看，才發現一架巨大的客機就在我頭頂正上方飛過，那景象簡直像世界末日。」

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飛機在低空降落時，貼近公路 飛機起落架撞到公路上的貨車 貨車因被飛機撞擊而撞向路邊護欄 貨車司機一度以為大地震 貨車的玻璃碎裂 現場還有一根燈柱被飛機撞斷

紐華克機場降落難度高

報道表示，意外再次引發航空界對於紐華克機場（Newark Liberty International Airport）「29 號跑道」視覺進場（Stadium Visual Rwy 29）風險的討論，報道指出，該航線要求機師在極低高度進行70度的急轉彎，且周邊高速公路與體育場的燈光，極易造成干擾。

一名曾向美國聯邦航空局（FAA）匿名舉報該跑道的資深機師透露，「在那裡要找到跑道非常困難，地面的燈光雜亂無章。只要轉彎角度做不好，飛機與地面車輛的距離就只剩下幾英尺。這次沒發生大規模傷亡，真的是奇蹟。」目前美國國家運輸安全委員會（NTSB）已介入調查這起事故。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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