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國際
出版：2026-May-06 15:00
更新：2026-May-06 15:00

西班牙男奔牛節遭公牛猛撞身亡 懷孕妻嘆「命運不公平」(有片)

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奔牛節男子遭公牛猛撞身亡，懷孕妻嘆「命運不公平」。(X)

奔牛節男子遭公牛猛撞身亡，懷孕妻嘆「命運不公平」。(X)

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西班牙奔牛節又再度傳出死亡意外，一名男子參加傳統奔牛活動時，遭盛怒的公牛猛烈攻擊，不僅被牛角頂飛至半空，還遭反覆刺傷，送醫後宣告不治。死者育有一名年幼女兒，正懷有第二胎的妻子傷心嘆謂「人生徹底破碎了」。

綜合報道，事發於上月24日，當時西班牙哈恩(Jaén)正舉辦的聖馬可節奔牛活動，牧牛人、33歲男子Santiago Barrero San Román在奔牛路線上著名的Calle Palomares街道被憤怒的公牛鎖定。這街道因奔牛活動衝撞激烈，被稱為「地獄街」。網上影片顯示，Román被牛角猛力挑起重摔落地，又繼續被公牛用牛角持續猛刺，場面怵目驚心。雖然現場有多名民眾急忙拉扯綁在牛角上的繩索，試圖將公牛拖開，但仍無法阻止悲劇發生。

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Santiago Barrero San Román和妻子Vanesa。(X) Román被牛角猛力挑起重摔落地，又繼續被公牛用牛角持續猛刺，場面怵目驚心。(X) Román被牛角猛力挑起重摔落地，又繼續被公牛用牛角持續猛刺，場面怵目驚心。(X) Román被牛角猛力挑起重摔落地，又繼續被公牛用牛角持續猛刺，場面怵目驚心。(X) Román被牛角猛力挑起重摔落地，又繼續被公牛用牛角持續猛刺，場面怵目驚心。(X) Román被牛角猛力挑起重摔落地，又繼續被公牛用牛角持續猛刺，場面怵目驚心。(X) 多名民眾急忙拉扯綁在牛角上的繩索，試圖將公牛拖開，仍無法阻止悲劇發生。(X)

死者妻子悼念：永遠不會停止想念

Román事後被送院，腹部、胸部及鼠蹊部受到重創最終不治。他懷有第二胎的妻子Vanesa在社交平台發布深情的悼文：「你是我生命中最美好的事，從睜開眼到閉上眼，你都是我第一個與最後一個念頭」。Vanesa又指，Román是她和女兒們的一切，自己的人生徹底破碎了，因為Román被命運不公平地帶走，「我希望你給我力量，在我人生每一天、每一步都陪著我」，並將永遠不會停止想念。

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