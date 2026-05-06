西班牙男奔牛節遭公牛猛撞身亡 懷孕妻嘆「命運不公平」(有片)

西班牙奔牛節又再度傳出死亡意外，一名男子參加傳統奔牛活動時，遭盛怒的公牛猛烈攻擊，不僅被牛角頂飛至半空，還遭反覆刺傷，送醫後宣告不治。死者育有一名年幼女兒，正懷有第二胎的妻子傷心嘆謂「人生徹底破碎了」。

綜合報道，事發於上月24日，當時西班牙哈恩(Jaén)正舉辦的聖馬可節奔牛活動，牧牛人、33歲男子Santiago Barrero San Román在奔牛路線上著名的Calle Palomares街道被憤怒的公牛鎖定。這街道因奔牛活動衝撞激烈，被稱為「地獄街」。網上影片顯示，Román被牛角猛力挑起重摔落地，又繼續被公牛用牛角持續猛刺，場面怵目驚心。雖然現場有多名民眾急忙拉扯綁在牛角上的繩索，試圖將公牛拖開，但仍無法阻止悲劇發生。