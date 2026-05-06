西班牙男奔牛節遭公牛猛撞身亡 懷孕妻嘆「命運不公平」(有片)

西班牙奔牛節又再度傳出死亡意外，一名男子參加傳統奔牛活動時，遭盛怒的公牛猛烈攻擊，不僅被牛角頂飛至半空，還遭反覆刺傷，送醫後宣告不治。死者育有一名年幼女兒，正懷有第二胎的妻子傷心嘆謂「人生徹底破碎了」。
綜合報道，事發於上月24日，當時西班牙哈恩(Jaén)正舉辦的聖馬可節奔牛活動，牧牛人、33歲男子Santiago Barrero San Román在奔牛路線上著名的Calle Palomares街道被憤怒的公牛鎖定。這街道因奔牛活動衝撞激烈，被稱為「地獄街」。網上影片顯示，Román被牛角猛力挑起重摔落地，又繼續被公牛用牛角持續猛刺，場面怵目驚心。雖然現場有多名民眾急忙拉扯綁在牛角上的繩索，試圖將公牛拖開，但仍無法阻止悲劇發生。
死者妻子悼念：永遠不會停止想念
Román事後被送院，腹部、胸部及鼠蹊部受到重創最終不治。他懷有第二胎的妻子Vanesa在社交平台發布深情的悼文：「你是我生命中最美好的事，從睜開眼到閉上眼，你都是我第一個與最後一個念頭」。Vanesa又指，Román是她和女兒們的一切，自己的人生徹底破碎了，因為Román被命運不公平地帶走，「我希望你給我力量，在我人生每一天、每一步都陪著我」，並將永遠不會停止想念。
🇪🇸🐂🪦— ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) April 25, 2026
MUERE GANADERO JOVEN EN FIESTAS DE SAN MARCOS
UN TORO LO CORNEA DE GRAVEDAD Y FALLECE EN PLENA CALLE DURANTE EL DESENCAJONAMIENTO
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Un ganadero de 33 años llamado Santiago Barrero San Román perdió la vida el viernes 24 de… pic.twitter.com/UDVAmA3v5w