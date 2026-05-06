京都11歲男童遇害真相大白　繼父改以殺人嫌疑拘捕

日本京都府南丹市在3月發生，轟動全日本的11歲男童安達結希遇害案，警察最快今日（6日）改以殺人嫌疑將男童繼父，37歲的安達優季再次拘捕。據警察透露，疑兇供出是因為在住所與學校之間的公廁內，與結希發生衝突，繼而用手勒死結希，並製造男童失蹤假象。

安達優季的扣留期限將至，京都府的警察因此準備以殺人嫌疑，將安達優季再度拘捕，此前他是以非法棄置屍體被捕。據警察透露，安達優季最新供稱：「在南丹市的公廁附近，與結希發生爭執，因為被結希的言語及行為惹怒，衝動之下將他勒死。」警察又表示，在3月23日，安達優季當時雖然報警表示將男童送返學校，但事實上，是他接載結希上學途中，就在距離住所約2公里的公廁附近將男童勒死，之後再裝成接載男童上學，然後返回公廁處理屍體。