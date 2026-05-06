NASA科學家自稱三度瀕臨死亡 稱「死後世界」由恐懼轉為平靜

曾任職於美國太空總署（NASA）的科學家Ingrid Honkala近日受訪時表示，她一生中曾三度瀕臨死亡，並聲稱在過程中經歷類似「死後世界」的狀態，引發外界廣泛關注與討論。 2歲遇溺 險死時感知母親位置 報導指出，現年約55歲的Honkala擁有海洋科學博士學位，過去曾在NASA及美國海軍從事研究工作。她表示，第一次瀕死經驗發生在2歲時，當時不慎跌入冰冷水槽溺水昏迷，被母親及時救回。 她回憶稱，在瀕死狀態中，最初的恐懼很快轉變為「極度平靜」，並感覺到意識脫離身體，彷彿成為純粹的「意識與光」，甚至能看到自己的身體漂浮在水中。

Honkala指出，當時她似乎能以非語言方式「感知」母親的位置，並形容這種狀態為一種超越時間與空間的連結。她聲稱，這種感知促使母親突然返回家中，最終將她救起。 不再恐懼死亡 之後，她在25歲時因電單車意外、以及52歲手術期間血壓驟降時，兩度再度經歷類似的瀕死體驗。她表示，每次都進入一種「萬物相連」且極度安寧的狀態，讓她不再恐懼死亡。

Honkala進一步認為，這些經歷顯示「意識可能不僅僅來自大腦」，並提出科學與靈性或許是從不同角度探索同一現實。她也將相關經歷寫入著作《Dying To See The Light》中。 或與大腦缺氧有關 不過，對於這類瀕死經驗，學界普遍仍持保留態度。有研究認為，相關現象可能與大腦缺氧、神經反應或心理機制有關，而非真正的「死後世界」。 分析指出，類似案例長期在科學與宗教領域之間引發爭論，未來仍有待更多研究釐清其成因與本質。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章