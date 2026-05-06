美國名廚兼餐廳老闆槍殺妻兒後自盡　4口陳屍豪宅

美國德州侯斯頓一間豪宅發生滅門慘案，當地一間人氣餐廳的創辦人一家4口，被發現陳屍家中，死者皆有槍傷。警方初步研判，這是由男主人發動的「謀殺後輕生」悲劇。
綜合美國傳媒報道，根據警方透露，慘案發生於5月4日下午5時30分左右，由於保姆與一名親戚表示前晚開始無法聯絡上這家人，警方隨即前往該豪宅調查。然而，警方入屋後發現，52歲的男屋主Matthew Mitchell、其39歲的妻子Thy Mitchell以及他們年僅8歲的女兒與4歲的兒子皆已身亡。
曾登上節目《Food Network》
根據現場證據顯示，很大機會為謀殺後輕生事件，「他涉嫌向3名受害者開槍後輕生自盡。」報道表示，兩夫婦在侯斯頓餐飲界知名度高，他們經營餐廳「Travelers Table」與「Traveler's Cart」，以多元異國料理聞名，更多次受邀登上《Food Network》知名節目。
男方在轉行餐飲前曾是藥廠行政總裁，而越南裔的妻子出身於餐飲世家，並曾擔任財富500強企業的高級主管。他們的親友與員工對事件感震驚，警方正深入調查犯案動機，了解是否隱藏的財務或情緒壓力。
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