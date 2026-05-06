美FAA機械工程師發電郵到白宮 威脅暗殺特朗普：因你決意殺害兒童

美國新罕布什爾州一名聯邦航空管理局(FAA)機械工程師涉嫌使用公務電腦搜尋暗殺相關內容，再寄電郵到白宮揚言要殺害總統特朗普，聯邦調查局經調查後將他拘捕。 美聯社報道，35歲的德勒基亞耶(Dean DelleChiaie)居於新罕布什爾州納述亞(Nashua)，面臨以跨州通訊手段威脅總統的控罪。聯邦檢察官表示，德勒基亞耶於4月21日利用個人帳戶寄出電郵，內容是：「我，德勒基亞耶，將會解決/殺死你，特朗普，因為你決意要殺害兒童，並說這是戰爭，而事實上這是恐怖主義。上帝知道你的行動，也知道你屬於哪裡。」

德勒基亞耶是聯邦航空管理局機械工程合約員工，警方及特勤局人員在3個月前，曾就他在公務電腦上的搜尋紀錄，跟他會面並查問。

根據法庭文件，德勒基亞耶今年1月利用公務電腦搜尋如何將槍械帶入聯邦設施、希望總統身亡的人口比例、副總統住所地點及其子女姓名等資訊。他事後要求資訊部門刪除搜尋紀錄，但資訊部門將此事通報主管機關，德勒基亞耶隨即被停職。 特勤局特別探員甘布爾(Nathaneal Gamble)在書面陳述中指出，特勤局探員2月3日前往德勒基亞耶住所調查，德勒基亞耶承認曾有上述搜尋並表示悔意。他也告訴調查員自己擁有3把槍，又情緒低落，雖對特朗普政府不滿，但對暗殺這事沒有興趣。

德勒基亞耶於周一(4日)被捕，距加州男子艾倫(Cole Allen)試圖闖入白宮記者協會晚宴現場並開槍逾一星期。事件中特朗普再逃過槍擊，艾倫事後被起訴企圖暗殺總統等罪名。