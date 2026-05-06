英國牛津大學辯論社華裔女主席涉舞弊　被取消當選資格

牛津大學辯論社早前遺出華裔研究生Catherine Xu，成為秋季主席。但因為涉及選舉舞弊行為而被取消資格。她被指提供辯論社的會員卡供他人投票，而她就否認指控。

據牛津的報道，今屆的主席選舉有4位候選人，當中Catherine Xu獲得629票第一選擇，而第2的Liza Barkova只有470票，第3的Gareth Lim有326票，而最後一名只有144票。讓她成為秋季的主席。然而代任選舉主任表示，收到一封電郵指控Catherine Xu在選舉中涉及利用會員記錄來影響選舉，並指Catherine透過提供辯論社的會員證，使他人冒充會員參與投票。在有關電郵的7項指控之中，就只有一項「威廉及恐嚇」一名周姓男子沒有成立，指她意圖或以有目的阻止他（周）向選舉辦公室舉報選舉舞弊行為。