英國牛津大學辯論社華裔女主席涉舞弊　被取消當選資格

牛津大學辯論社早前遺出華裔研究生Catherine Xu，成為秋季主席。但因為涉及選舉舞弊行為而被取消資格。她被指提供辯論社的會員卡供他人投票，而她就否認指控。
據牛津的報道，今屆的主席選舉有4位候選人，當中Catherine Xu獲得629票第一選擇，而第2的Liza Barkova只有470票，第3的Gareth Lim有326票，而最後一名只有144票。讓她成為秋季的主席。然而代任選舉主任表示，收到一封電郵指控Catherine Xu在選舉中涉及利用會員記錄來影響選舉，並指Catherine透過提供辯論社的會員證，使他人冒充會員參與投票。在有關電郵的7項指控之中，就只有一項「威廉及恐嚇」一名周姓男子沒有成立，指她意圖或以有目的阻止他（周）向選舉辦公室舉報選舉舞弊行為。
7項指控僅1無罪
根據有關的決定，Catherine被取消2026年1月至3月學期的參選資格，同時禁止她參與任何現在進行或未來的學會選舉。並禁止擔任或委派任何的學會職位，並暫停其會員資格至4至6月學期的第9個星期。辯論社亦在下星期重新進行投票，之前落選的候選人可以重新獲得參選。Catherine Xu回應就指，強烈反對對她不利的調查結果，並否認在選舉中有圖謀。她指責有關的指控是捏造，以及證據並不可靠。據報道，Catherine Xu是牛津大學埃克塞特學院的研究生。
牛津大學辯論社是英國最古老的大學辯論社之一，而且會邀請不同名人進行演講，英國已故女皇伊利莎白二世（Queen Elizabeth II）與多位英國首相，還有美國總統尼克遜（Richard Nixon）、卡達（Jimmy Carter）、列根（Ronald Reagan）及克林頓（Bill Clinton）等，科學家愛因斯坦（Albert Einstein）、霍金（Stephen Hawking）等名人都曾出席演講，前英國首相約翰遜（Boris Johnson）亦曾任辯論社主席。