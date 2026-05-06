日本雪山遇險港人證東京讀大學　北海道以色列女遊客疑迷路死亡

日前在日本長野縣的雪山遇險的2名香港人，日本方面證實22歲身亡的男子，在東京入讀大學。而日本在近日出現多宗山難，在同樣的北阿爾卑斯山脈，一名66歲東京居住的日本男子失蹤後被尋回。而另一名在北海道失蹤的以色列女遊客，疑在山上迷路，警察在附近尋獲一具女性遺體，在調查身份是否以色列女遊客。在三重縣亦有50多歲的日本男子行山時失蹤。

日本媒體報道，周二（5日）在奧穗高岳救出的2名中國籍男子，當中30歲來自香港遊客雙腳凍傷要送院，沒有生命危險。至於22歲的男子，本身在東京板橋區居住，入讀當地大學，被發現時在30歲男子的位置10米以下的岩石上，當時已經昏迷，由於衣服被冰黏着，故此直升機救助一度出現困難。警察指，大學生在5月1日與30歲的朋友登山，計劃是星期日（3日）下山，不過在下午4時報警表示遇上惡劣天氣而無法行動。