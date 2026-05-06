日本雪山遇險港人證東京讀大學　北海道以色列女遊客疑迷路死亡

日前在日本長野縣的雪山遇險的2名香港人，日本方面證實22歲身亡的男子，在東京入讀大學。而日本在近日出現多宗山難，在同樣的北阿爾卑斯山脈，一名66歲東京居住的日本男子失蹤後被尋回。而另一名在北海道失蹤的以色列女遊客，疑在山上迷路，警察在附近尋獲一具女性遺體，在調查身份是否以色列女遊客。在三重縣亦有50多歲的日本男子行山時失蹤。
日本媒體報道，周二（5日）在奧穗高岳救出的2名中國籍男子，當中30歲來自香港遊客雙腳凍傷要送院，沒有生命危險。至於22歲的男子，本身在東京板橋區居住，入讀當地大學，被發現時在30歲男子的位置10米以下的岩石上，當時已經昏迷，由於衣服被冰黏着，故此直升機救助一度出現困難。警察指，大學生在5月1日與30歲的朋友登山，計劃是星期日（3日）下山，不過在下午4時報警表示遇上惡劣天氣而無法行動。
2日本男子獨自行山遇險
另外在北阿爾卑斯山脈的富山縣一方，一名來自東京的66歲男子亦原定在星期日下山時失蹤。富山縣的警察在今日清晨5時半在另一條登山路線發現男子。該男子據報原定在上星期六攀登富山縣的貓又山及大貓山，進行2日1夜的旅行。該路線適合經驗豐富的登山者，然而因為星期一的大雪，加上路線有很多陡峭的懸崖，以及植被遮蓋鬆動的岩石，令行山路線變得險要。警察在今日與男子取得聯繫，並稱自己沒有受傷，於是警察派人上山會合將他送下山。在周二傍晚6時半，亦有一名50多歲的日本男子報警，表示在三重縣的宮指路山上迷路，警察在今日進行搜索，在上午7時12分發現男子，可自行下山。
至於在北海道的旭岳，搜救人員今日在山上發現一具女性的遺體，在調查死者是否失蹤的22歲以色列女遊客。在周一以色列大使館報警表示該女遊客在報稱登山後失蹤。女子在4月30日時向母親指會攀登北海道的旭岳。警察根據附近的纜車站閉路電視，見到女子出現過的影像。旭岳是北海道的最高峰，山頂周圍仍被雪覆蓋。