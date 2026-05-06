南韓團體自行撤去慰安婦像圍欄　擺放首爾日本使館外6年

南韓的慰安婦支援組織，今日（6日）將擺放在首爾日本大使館外的「和平少女像」周邊的圍欄移除。有關圍欄原本是防止有人破壞雕像，不過因為李在明政府通過法例禁止針對慰安婦的誹謗中傷後，團體決定拆除圍欄。

擺放在日本駐首爾大使館外的「和平少女像」，是代表着第二次世界大戰時日本在南韓徵召的慰安婦，自2011年就被放置在使館的對面。在2019年因為有否定歷史的團體，提出撤除少女像，因此支援慰安婦組織的「正義與記憶理事會」在2020年架設圍欄，阻止有關方面拆除。理事會的會長今日在少女像前舉行集會，並拆除圍欄。他表示：「在2019年，否定歷史的主義者一再散播謊言、煽動仇恨，要求移除少女像。2020年6月，雕像被路障圍住。然而，在民間努力下，一項旨在懲處散佈虛假信息的法律得到修訂，否定歷史主義的代表被逮捕，如今路障可以被移除。」