郵輪爆漢坦病毒2個案證人傳人 病毒株致命率40%

郵輪「洪迪厄斯號」(Hondius、又譯洪迪亞斯號)爆發漢坦病毒(hantavirus、前稱漢他病毒)，造成3死，另數人受感染，部分人情況嚴重。感染者送往南非約翰內斯堡治療，路透社稱根據南非衛生部長周三提交給國會的簡報，其中兩個案屬人傳人，在患者身上發現了「安第斯」(Andes)漢坦病毒株。此病毒株可令漢坦病毒人傳人，致命率達40%。世衛官員表示，對普通大眾而言，今次事件的整體風險不高。 南非國家傳染病研究所的檢測顯示，安第斯病毒株是導致一名在約翰內斯堡去世的荷蘭女子，以及一名仍在醫院接受治療的英國男子感染的病原體。兩人均在船上感染。報告指，安第斯是目前已知唯一能引起漢坦病毒人傳人的病毒株，但這種傳播途徑非常罕見，只會在非常密切的接觸後才會發生。

漢坦病毒｜乘客：救援愈快到來愈好 由荷蘭公司營運的洪迪厄斯號在大西洋航行，停泊在非洲島國佛得角對開海域，船上有近150人，當中近90人為遊客，均來自歐美，其餘為郵輪船員。該郵輪「滯留」海上後，已獲西班牙政府批准停靠其大西洋自治區加那利群島(Canary Islands)，郵輪周三會出發前往當地；屆時世衛會展開全面調查，並對船隻徹底消毒，以及評估船上乘客的風險。船上美國乘客稱，救援愈快到來愈好，「充滿了太多的不確定性，而這正是最艱難的部分。此刻，我們唯一想要的，就是感到安全、獲得明確的答案，並能回到家中」。

漢坦病毒常見透過接觸受感染的囓齒動物或其尿液、糞便或唾液傳播給人類，例如老鼠。世衛指，目前船上並未發現齧齒類動物。專家擔心在僅有80間客艙、長約107米的密閉船體內，若真是安第斯病毒作祟，死亡率近四成的特性恐會令情況迅速失控。專家指，最可能的狀況仍是乘客在南美洲旅遊期間，不慎接觸到帶原鼠類的排泄物。安第斯病毒顧名思義，主要在阿根廷和智利發現。

漢坦病毒｜郵輪離開阿根廷後 荷蘭男乘客最先離世 洪迪厄斯號4月1日離開阿根廷南部烏蘇懷亞(Ushuaia)，前往加那利群島。最先是一名70歲荷蘭男子於4月11日在船上去世；他的69歲妻子隨後離船，在南非約翰內斯堡國際機場準備搭飛機回荷蘭時昏倒，送院後最終不治。第3名死者是一名德國公民。另有數人感染，包括2名分別為英國和荷蘭公民的船員，他們出現呼吸道症狀，其中英國船員情況嚴重。 阿根廷衛生官員指，洪迪厄斯號離開阿根廷時，沒有乘客出現漢坦病毒症狀。感染漢坦病毒後徵狀最長可於8星期後出現，所以患者可在任何地方感染。據悉，洪迪厄斯號停靠的烏蘇懷亞所屬省份過往雖無爆發漢坦病毒，惟其他阿根廷省份去年錄得28宗漢坦病毒死亡個案。