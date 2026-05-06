俄4男4女芭堤雅海中活春宮 懶理居民大聲喝止 只怕旁觀者1個舉動

泰國熱門旅遊勝地芭堤雅再爆活春宮事件，傳媒報道，4男4女疑為俄羅斯遊客喝酒後，眾目睽睽下竟在海中上演「集體活春宮」，行徑放肆。儘管岸上有民眾連番大聲喝止，也有人舉機拍片，但8人仍懶理，在鏡頭下繼續纏綿……

Siam Chon News、Thaiger等報道，這段海中集體活春宮影片近日在社交網瘋傳。目擊者指，當時這4男4女外國遊客明顯喝醉，一起從沙灘走進海中。在場的人以為他們只是下水嬉戲，但竟然兩人兩人一組，在海中肉體交纏。

從影片可見，男女在海中相擁接吻，也有撫摸對方等動作，一時四人又聚在一起。另有目擊者指，當時是凌晨3、4點，岸邊有不少人圍觀，眾人紛紛拿起手機拍攝，他與其他人大聲喝止，但海中男女並沒理會。直到發現岸上有人拍片，其中一對男女才離開，餘下6人留下，繼續享受魚水之歡。